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مبعوث أممى : واشنطن وموسكو الضامن لاستمرار اتفاق وقف إطلاق النار فى سوريا

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مبعوث أممى : واشنطن وموسكو الضامن لاستمرار اتفاق وقف إطلاق النار فى سوريا مبعوث أممى : واشنطن وموسكو الضامن لاستمرار اتفاق وقف إطلاق النار فى سوريا

>أكد المبعوث الأممى لسوريا ستيفان دى ميستوار أن الضامن الحقيقى لاستمرار اتفاق وقف إطلاق النار هما الدولتان الداعمتان للاتفاق الولايات المتحدة الأمريكية وروسيا.

وقال دى ميستورا ـ فى تصريح خاص لهيئة الإذاعة البريطانية ( بى بى سي) اليوم الأحد ـ ان اتفاق وقف الاعمال العدائية التى بدأ بالفعل فى منتصف ليل الجمعة يتوقع أن يستمر قدر الإمكان ، لذا الضامن الحقيقى لاستمرار هذه الهدنة ليس الامم المتحدة وانما موسكو وواشنطن.

وأضاف المبعوث الأممى " إن الأزمة السورية كانت مزمنة وقت توليه مهمته، لكنه يرى الآن تغيرا كبيرا فى الجهود المبذولة للتعاون معها "، مشيرا الى وجود ما وصفه بالبداية الحقيقية لوقف إطلاق النار ، واهتمام متزايد بالوضع الإنسانى .

يذكر أن وزيرى الخارجية الأمريكى جون كيرى والروسى سيرجى لافروف قد رحبا فى وقت سابق ببدء سريان الاتفاق وذلك فى الوقت الذى تحدثت فيه تقارير عن وقوع خروقات محدودة لاتفاق وقف الاقتتال.

وبحث الجانبان خلال اتصال هاتفى إمكانيات استئناف مفاوضات السلام بين السورية
>والمعارضة التى تأمل الأمم المتحدة فى أن تعقد فى السابع من شهر مارس المقبل.
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مصر 365

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