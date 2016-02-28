6 خطوات لحمايتك من الخرف والزهايمر.. ابعد عن الروتين

وأوصى مسئولو الصحة بحكومة ويلز باتباع توصيات الحملة الجديدة والتى تحمل اسم "ACT NOW"، وتشمل:
1. التمتع بالنشاط والحيوية، عن طريق ممارسة الأنشطة البدنية والرياضة بشكل منتظم بالإضافة إلى تعزيز العلاقات الاجتماعية مع المحيطين بك ومشاركتهم أفراحهم وأحزانهم.
>2. قياس مؤشرات الصحة الخاصة بشكل دورى منتظم مثل تحاليل الكولسترول والسكر ومؤشرات الضغط الدموى.
>3. ابتعد عن الروتين الممل وجرب فعل أشياء جديدة دائمًا حتى يصبح مخك متيقظًا باستمرار.
>4. ابتعد تمامًا عن تدخين السجائر وتجنب التعرض للتدخين السلبى.
>5. التخلص من السمنة وفرط الوزن، واحرص دائمًا على التمتع بوزن صحى.
>6. الابتعاد عن تناول المشروبات الكحولية والخمور.
>وأضاف التقرير الذى نشر مؤخرًا بصحيفة "ديلى ميل" البريطانية أن اتباع هذه التوصيات الصحية يساهم فى الحد من خطر الإصابة بالخرف ومرض ألزهايمر بنسبة 60%، مؤكدًا أنه يجب أن اتباع هذه النصائح فى مرحلة عمرية مبكرة كلما أمكن، للتمتع بصحة أفضل وتقليل فرص الإصابة بهذه الأمراض الخطيرة.
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