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6 خطوات لحمايتك من الخرف والزهايمر.. ابعد عن الروتين

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6 خطوات لحمايتك من الخرف والزهايمر.. ابعد عن الروتين 6 خطوات لحمايتك من الخرف والزهايمر.. ابعد عن الروتين
دشنت حكومة ويلز التابعة للمملكة المتحدة، مؤخرًا حملة قومية لمكافحة أمراض الخرف والزهايمر، وهما من أخطر أمراض الجهاز العصبى وأكثرها شيوعًا، وذلك من خلال نشر 6 توصيات سهلة وبسيطة للتوعية والوقاية من هذه الأمراض.

وأوصى مسئولو الصحة بحكومة ويلز باتباع توصيات الحملة الجديدة والتى تحمل اسم "ACT NOW"، وتشمل:

1. التمتع بالنشاط والحيوية، عن طريق ممارسة الأنشطة البدنية والرياضة بشكل منتظم بالإضافة إلى تعزيز العلاقات الاجتماعية مع المحيطين بك ومشاركتهم أفراحهم وأحزانهم.
>2. قياس مؤشرات الصحة الخاصة بشكل دورى منتظم مثل تحاليل الكولسترول والسكر ومؤشرات الضغط الدموى.
>3. ابتعد عن الروتين الممل وجرب فعل أشياء جديدة دائمًا حتى يصبح مخك متيقظًا باستمرار.
>4. ابتعد تمامًا عن تدخين السجائر وتجنب التعرض للتدخين السلبى.
>5. التخلص من السمنة وفرط الوزن، واحرص دائمًا على التمتع بوزن صحى.
>6. الابتعاد عن تناول المشروبات الكحولية والخمور.
>وأضاف التقرير الذى نشر مؤخرًا بصحيفة "ديلى ميل" البريطانية أن اتباع هذه التوصيات الصحية يساهم فى الحد من خطر الإصابة بالخرف ومرض ألزهايمر بنسبة 60%، مؤكدًا أنه يجب أن اتباع هذه النصائح فى مرحلة عمرية مبكرة كلما أمكن، للتمتع بصحة أفضل وتقليل فرص الإصابة بهذه الأمراض الخطيرة.
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