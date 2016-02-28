د. هدى المنصور تتجاوز سنوات الألم والخذلان بعشر براءات اختراع

المرأة السعودية كانت وستظل دائماً هي تلك التي تجاوزت بإصرارها وإرادتها كافة العقبات التي حاول المجتمع من قديم أن يضعها أمامها.. امرأة كان لحضورها المحلي وقع القوة، ولحضورها العالمي وقع المفاجأة.. استطاعت أن تستفيد من كل نافذة شرعت لها، ومن كل باب فتحه أمامها ولاة الأمر واحداً بعد واحد.. قالت بكل الطرق وبكافة الوسائل هذه أنا؛ المرأة التي أعطيت خمسة فأنتجت عشرة، أثبت جدارتي في كل موقع وأقدم دليل وطنيتي في كل محفل..

ابنة هذا البلد المعطاء ابنة المملكة العربية السعودية التي اعتزت ببلادها فاعتزت بها البلاد وكرمها العباد وتلقى أنباء صعودها القاصي والداني بتقدير وإعجاب كبيرين..

السفيرة الحقيقية والمتحدثة الرسمية والبرهان المعجز على أن أقل من مئة عام في بلاد تتمتع بالحصافة والثقة والإرادة يمكن أن تغير الظروف وتقلب الموازين وتحول المرأة التي كانت كائناً مستضعفاً مغيباً إلى كيان ذي حضور وقوة يتحلى بالعلم ويترقى في العمل مع احتفاظه بعراقة الجذور وصلابة النشأة.

تفوقت وزوجي على اختراع وكالة «ناسا» في مجال الكهرومغناطيسي

مسيرة حافلة بالإنجازات

تخرجت هدى المنصور من كلية العلوم بجامعة القاهرة 1985 ثم عملت اخصائية مختبر في مستشفى الملك فهد بالهفوف.

* سافرت عام 1992 إلى بريطانيا للدراسة وحصلت على دبلوما في الكيمياء الحيوية بجامعة ليدز وبعدها حصلت على شهادة الماجستير في الكيمياء السريرية بجامعة نوتنغهام ببريطانيا عام 1994.

* في عام 2000 تقلدت منصب مديرة مركز أمراض الدم الوراثية بالأحساء

* في عام 2006 انتقلت للعمل بقسم الصحة الوقائية بالرياض في مجال المدن الصحية

* في عام 2008 التحقت بجامعة توماس جيفرسون في مدينة فيلادلفيا بأمريكا وحصلت على دراسة درجة ما بعد الماجستير في الصحة العامة بامتياز

* لديها 10 براءات اختراعات مسجلة دوليا وهي كالتالي:

- مسمار لتثبيت كسور العظام الطولية مثل الفخذ والساق

- الاختراع الثاني يتمثل في تثبيت كسور عنق الفخذ واعلى منطقة الفخذ وهي تحصل في كبار السن

- اختراع لخيوط ودبابيس وشبكات جراحية تعمل على زيادة سرعة التئام الجروح وتقليل الأثر والندب بعد العملية

- حقن الليزر الضوئية للأشعة تحت الحمراء، وهي عبارة عن حقن ليزر تغرس مباشرة وبدقه في المنطقة المصابة

- اختراع لكهرومغناطيسي احادي القطب يستخدم في علاج الأمراض المزمنة والمستعصية

- اختراع لمجال مغناطيس احادي القطب دوار يستخدم في عالج الأمراض المزمنة والمستعصية في المناطق السطحية بالجسم

- مكمل غذائي يعالج جميع امراض الشيخوخة وخاصة الهشاشة

- اختراع هجين بين اشعة الليزر تحت الحمراء مع المجال الكهرومغناطيسي احادي القطب وهذا اول هجين في التاريخ لطاقتين الليزر والكهرومغناطيسي الحادي.

اتطلع إلى دعم الاختراع المكمل الغذائي «ينبوع الحياة» لعلاج هشاشة العظام

عاشت د. هدى المنصور الحاصلة على دكتوراه في الهيماتمولوجي "أمراض الدم" واخصائية المختبر والمؤسسة لمشروع الفحص الطبي ما قبل الزواج وقتا لم يكن بالقليل من حيث المكابدة والمعاناة، هذه المرأة التي بكت كثيراً في زمن ما أمام أبواب المسؤولين استشعارا منها بحجم معاناة مرضى الدم الوراثية والتي كانت ترى منهم من يعاني، أو يفقد شيئاً من متعة الحياة حتى أقر هذا الفحص الطبي بعد سجال وخلاف واختلاف كبير، وكانت نقطة تحول في امراض الدم الوراثية في المملكة، ونقطة تحول أخرى في حياة د.هدى التي لم تكن تعلم بأن الباب الذي فتح لها بعد سنوات من المطالبات هو ذات الباب الذي سيقفل أمامها باب منصبها كمديرة لمركز أمراض الدم الوراثية وتحويلها إلى اخصائية مختبر بذريعة "انها ليست طبيبة" لتدخل بعد تلك المرحلة إلى مرحلة النفق الطويل للركض خلف ما يسكنها وهو "الشغف".. فحكايتها لم تكن سوى شغف لا يزور الكثيرين ولكنها التصقت به حتى أضاء لها طريق الاختراع الذي لم يتوقف، وكأن بداخل هذه المرأة امرأة اخرى تحمل نساء عدة..

د. هدى المنصور.. أتت من الأحساء أتت من منزل عبدالرحمن المنصور الذي كان وضع بصمة كبيرة في تأسيس نظام العمل والعمال في المملكة، فهي واحدة من "11" ابنا تنوعت دراساتهم في الطب والفن، ومازالت برغم كل شيء تقف لتحقق مخترعاتها العشر و المسجلة دوليا، والتي تطمح لأن تجد صداها في مؤسسات التعليم والمراكز البحثية في المملكة.

هدى المنصور تفتح الابواب اليوم لتتحدث عن ما حدث يوما وإلى ذلك الحلم التي تحمله معها أينما ذهبت، تتحدث " للرياض " وصورتها المشرقة مازالت تلوح للميزان الذي مازال يقف محايدا أمامها.

تجربتي الأولى

* عشت في كنف أسرة علم وأدب فعبدالرحمن المنصور عمل في المناصب الادارية وترك بصمته الخاصة.. وهو الرجل الأول في حياتك وعلى الرغم من تعدد الحياة التي عشتها وتنقلها إلا أن الأسرة وذلك الأب كانا يقفان خلفك.. فماذا تذكر "هدى المنصور" من التجربة الأولى في حياتها وماذا تذكر من عبدالرحمن المنصور؟ ولماذا تحديدا تخصص المختبر لأمراض الدم؟

- والدي -رحمه الله- وامي اطال الله في عمرها واسعدهم الله جميعا دنيا واخره كما اسعداني برعايتهم وحنانهم "وقل ربي ارحمهما كما ربياني صغيرا" هما الاثنان كانا يقفان خلف كل تقدم وانجاز ونجاح في حياتي وقد كان لهما الاثر الطيب في حياتي فقد كانت كلمات ابي الشهيرة هي (انني اريدكم اقوياء واقوى الأسلحة هي العلم والاخلاق فكان يحثنا دوما على التسلح بهما.

ووالدتي كانت دوما تحثنا ان نكون فعالين في المجتمع ايجابيا لأجل خدمة المجتمع وتحقيق التكافل الاجتماعي ولا تعرف اليأس أو الاحباط فهي قوية العزيمة دائما ويشترك ابي وامي في قوة العزيمة حتى ان أمي كتبت قصة عن أبي اسمتها "رجل الإرادة" فهي تحب السعي لتيسير الامور على الناس وحل المشاكل الاجتماعية واهتمت بإنشاء جمعيات تعاونية تهدف إلى الرقي بالمجتمع عن طريق ايجاد فرص عمل لمختلف فئات المجتمع.

كان هذا مناخ التجربة الأولى في حياتي وأحمل منها ذكريات عزيزة جدا علي من نصائح والدي الحبيب وتوجيهاته ووقفاته ومساندته لي في أول مشروع اجتماعي في حياتي وهو مشروع مكافحة امراض الدم الوراثية في بلدي فقد كان هو من وضع لي خطة سير المشروع وأهمية أن يشمل المشروع فئات ثلاث بالمجتمع صناع القرار والاهالي والمسؤولين، وأن يتحرك بنفس المستوى في الثلاث اتجاهات لتحقيق الهدف..هذا هو أبي الحبيب الذي لا ينقطع لساني من الترحم عليه لما تركه من اثر طيب في حياتي وادعوا الله ان تكون مساهمته في هذا المشروع الانساني صدقة جارية له عند الله.

كما أن تجربتي الثانية زواجي من شخص طيب يحب التقرب الى الله بالعلم فشجعني وشجعته في هذا المجال حتى تمكنا معا من الحصول على عشر براءات اختراعات سجلت بالولايات المتحدة واكرمنا الله ان يحالفها النجاح من أول مرة نقدمها وهذا نادر جدا ولكن توفيق الله كبير لنا وتوجيه رسوله الكريم ان لا خير في علم لا يعمل به جعلنا نسعى لتنفيذ النظريات العلمية لنحققها واقعا ملموسا وعملا طيبا.يشدنا الاعجاز العلمي في القران ويشجعنا للتعمق في العلوم والتأمل في الكون.

الصحافة الوفية

* كنت المرأة السعودية الأولى التي قاتلت من أجل قضية إقرار الفحص الطبي ما قبل الزواج.. وعلى الرغم من هذا المنجز الذي غير من مفهوم وطريقة الزواج في المملكة إلا أن الثمن كان كبيرا ففي اليوم الذي تم فيه إلزام فحص قبل الزواج جاء تتويجك بأقصائك من منصبك كمديرة لمركز أمراض الدم الوراثية بالأحساء لكونك لست" طبيبة "... ماذا غيرت تلك الحادثة بداخلك؟

- الحمد لله على ما اعطاني من ثقة بالنفس وحب الناس لي حيث لم تؤثر علي اطلاقا تلك الحادثة بل بالعكس جعلتني اكثر قوة عندما احسست بمدى متابعة الصحفيين واهتمامهم لأنشطة المشروع وكانوا هم من ردوا على هذا التصرف وانكروه بمقالاتهم الوفية. وفي الحقيقة تلك الحادثة لم تعن لي الا امرا واحدا ان الله وفقني في تحقيق اهداف مشروع مكافحة اخطر امراض الدم الوراثية واكثرها انتشار في بلادنا في فترة ادارتي لمركز امراض الدم الوراثية بالأحساء وهو انجاز اسعد جميع اعضاء المشروع والاهالي. واكثر ما تركته تلك الحادثة هي انها تذكرني انني واعضاء المشروع نجحنا في تحقيق اهداف المشروع وجعل نسبة كبيرة جدا من افراد المجتمع بمختلف شرائحه تتبنى قضية المشروع معنا وتلتف وتتكاتف بقوة لدرء الاذى عن اطفال المستقبل حتى ان الصحافة اصبحت تتابع بحرص هذا الانجاز وتنكر كل تصرف تعتقد انه قد يعيق او يؤذي مسيرة المشروع او القائمين عليه وهذا امر يسر الخاطر وذكرى طيبة.

رجل وامرأة

* في واقع بيئات العمل للمرأة خاصة المرأة الناجحة.. أيمكن أن يكون الرجل هو من يضع العراقيل ومن يدبر المكائد حتى تخرج المرأة من لعبة النجاح؟ كيف هي تجربتك مع الرجل في واقع العمل؟

- انا ابدا لم أر في حياتي هذه الرؤية ولست من انصار المرأة فقط أو انصار الرجل فقط انا مع الإنسانية اينما كانت واينما حلت وقد تكون الغيرة موجودة في طبيعة البشر وقد يغار رجل من رجل او امرأة من امرأه او يغار رجل من امرأه او العكس ابدا لا اربط بين من يغار ويسبب العراقيل وبين جنسه او عرقه انا لست مع هذه المقولة وتجربتي في العمل الحمد لله علاقتي بزميلاتي وزملائي بالعمل جيدة.

ينبوع الحياة

* وجد اختراع الدواء لهشاشة العظام الذي تم اكتشافه من قبلك وبالمشاركة مع زوجك استشاري العظام الدكتور حسام السيد احتفاء كبيرا في امريكا في الوقت الذي لم يهتم به في المملكة.. هل يمكن أن نجزم هنا بأن المخترعين والمبتكرين لدينا وبداخل ارض الوطن لا يحصلون على فرصتهم الكبيرة في الوقت الذي يجد منجزهم رواجا كبيرا حينما يغادرون إلى الخارج؟ ما الذي نحتاجه من أجل تقنين ورصد وتجويد الاختراعات والاكتشافات؟

- الحمد لله ان مكننا الله باختراع مكمل غذائي "ينبوع الحياة" الذي لا مضار جانبية له ليكون البديل لعلاج الهشاشة الضار، والهشاشة مرض منتشر بصورة واضحة ببلادنا فتوقعنا ان يدعم من قبل المسؤولين ليصل لأيدي اهالينا في بلادنا وهم اولى الناس في نظرنا ولكن للأسف اكتشفنا هذا الدواء الفعال وسجلناه براءة اختراع بالولايات المتحدة عام 2012 وحتى الان لم نستطع ادخاله لمملكتنا الحبيبة رغم نتائجه الطيبة الباهرة التي تجعل الاهالي يشترونه من كندا وهذا به مشقة كبيرة علينا وعليهم.

وقد تميز اكتشافنا باننا اول من عرف سرا من امراض الهشاشة انها مرتبطة بجينات الشيخوخة الموجودة بالميتوكوندريا وتعاملنا مع مرض الهشاشة والشيخوخة على انهما وجهان لعملة واحدة لذا فالدواء بمعالجته للهشاشة يعالج جميع امراض تقدم السن المصاحبة لها التي تطرا على العظام والعضلات.

اتمنى ان يحظى المخترعون والمبتكرون في بلدي بدعم اكبر وخاصة من سجل اختراعه في مكتب اختراعات عالمي ونجح وتم نشره، لان على ما يصل المخترع الى هذه المرحلة يكون استنزف جميع ما يملك فتسجيل الاختراعات ليس بالأمر الهين ولن يتمكن من تنفيذ هذا الاختراع لخدمة البشرية مالم يدعم بصورة كافية تدعم تنفيذ النموذج وتنفيذ التجربة الطبية بمختبرات متخصصة. وللأسف نحن نجد المختبرات والمراكز المؤهلة لتنفيذ النموذج وعمل التجربة الطبية ونحن متمكنون للعمل معهم وهم مرحبون ولكن للأسف لها تكاليف مادية كبيرة جدا لا نستطيع تغطيتها.

التقاليد والمرأة

* ماهي القوانين والانظمة التي ترين بأن المرأة لدينا بحاجة إليها؟

- القوانين التي تحتاج اليها المرأة هي التي شرعها الله لها والحمد لله نحن نتطور في هذا المجال بتمسكنا بكتاب الله وسنة نبيه ما يفتح لنا الرؤية ما يحقق لكل افراد المجتمع حقوقهم للأفضل ويصحح لنا بعض المفاهيم التي غيبت فترة من الزمن بتداخل العادات والتقاليد مع المشرعات والمحرمات.. انما تمسكنا بالكتاب والسنه يجعلنا نصل شيئا فشيئا لنستعيد القوانين والحقوق الصحيحة في الاسلام للإنسان سواء اكان امرأة ام رجل ام طفل.

والحمد لله كثير من الامور حينما تعود لأصلها في الاسلام فإنها تطور المجتمع ونحن نشهد تطورا علميا وفكريا في المجتمع السعودي وخاصة والمرأة السعودية فهي اليوم مميزة وملفتة للنظر بفضل تمكين مجتمعها ودعم اهلها لها.

علماء جوجل

* ما هو الاكتشاف الذي تحلم هدى المنصور أن تصل إليه؟

- احلم ان تدعم بلادي اختراعاتي جميعها ويدعم عمل النماذج لها والتجارب الطبية في اعلى معامل البحوث الأمريكية والكندية المتخصصة والتي ترى فيها شانا عظيما لعلم المستقبل وفتحا كبيرا في علوم الطب والطاقة وفي مختلف المجالات وبإذن الله احلم ان يتحقق هذا الحلم كما وفقني وزوجي لنصل لهذا النجاح وتسجل اسمائنا كعلماء جوجل ولنتفوق بالاختراع الخامس لنا على اختراع وكالة ناسا الأمريكية في مجال الطاقة الكهرومغناطيس النابض ثنائي القطب المنحني ذو الموجه القصيرة التي اكتشفته وكالة ناسا عام 2008 حيث تمكنا من ترويض هذه الطاقة الكهرومغناطيسية وجعلها احادية القطب تمشي في موجات مستقيمة متناهية الطول في مسارات فيما يشه الليزر وبهذا يعطى اختراعنا الاحادي قوة علاجية اكبر بكثير من الثنائي. نحمد الله لما وفقنا اليه.

كما احلم بان يقبل لاختراع الحادي عشر الذي سجلناه في مكتب الاختراعات بأمريكا لتحسين البيئة وهو اختراع جيد جدا وبإذن الله يكون له الاثر الطيب على بيئتنا جوا وبحرا.

* تبدو هدى المنصور المرأة الهادئة والمليئة بالكثير من الوداعة في مجال عملها.. فكيف يتقاطع ذلك كله حينما تكون في عالمها الخاص بعيدا عن بيئة العمل؟

- لا يختلف ذلك كثيرا عن طبيعتي في عالمي الخاص. فأنا كما أنا تلك المرأة التي تحب أن تكون هادئة ووديعة حتى في نطاق الأسرة

* أخبريني – يا هدى – كيف تتحول المرأة إلى اختراع في مشروع؟

- المرأة هي خلف كل اختراع مهم إلا أنها تتحول إلى مشروع اختراع أو اختراع في مشروع حينما توجد في البيئة التي تتربى فيها بشكل جيد التي تغذى من خلال دفعها لتكون اختراع في مشروع، من خلال فكرها وعملها فيجب أن تنمو في بيئة تضمن نجاحها وتطورها، مع ضرورة التأكيد على احتضان المرأة للمرأة، فالمرأة هي من تصنع الرجل ومن يجب أن تحتضن المرأة فالرجل في حالات يكون فيها مظلوما وتكون المرأة متجنية.

تزوجت من رجل طيب.. وتمسكت بوصية والدي

د. سوسن مخلوف: د. هدى سخّرت حياتها للعمل من أجل خدمة الإنسان

اقتربت د. سوسن سعد مخلوف – اخصائية علاج الاطفال – من د. هدى فكانت صديقتها المقربة لأكثر من 35 سنة خلالها وجدت فيها نموذج المرأة المختلفة عن غيرها فهي امرأة مكافحة وطموحة وتسعى لفعل الكثير للناس، وتحب أن تطور وتحسن من صحة افراد المجتمع حتى كان ذلك هاجسها، وذلك لم يأت من فراغ فهي من أسرة عرفت بالطموح والعلم من خلال ابيها عبدالرحمن المنصور والذي كان رجلا مثقفا ومحبا للعلم ووالدتها التي تميزت بالطموح أيضا. حتى خلق الحب والانتماء بداخلها فشغلتها فكرة الاختراع والتطوير في تخصصها من اجل اسعاد البشرية، فلم تتأخر أن تتنقل بين دول العالم من اجل تطوير علمها واثبات وجهة نظرها، على الرغم من الصعوبات التي واجهتها وتواجهها دوما إلا أن الاصرار من أهم صفاتها الشخصية وذلك ما دفعها لمواصلة سلسلة الاختراعات حتى مع غياب التقدير الذي تستحقه.

أحبت د. سوسن في صديقتها د. هدى المنصور صفة الاخلاص التي تميزت بها والتي قلما ما توجد في مثل هذا الوقت، فهي امرأة ناجحة حتى على مستوى علاقاتها الشخصية وتتفانى في العطاء وفي الوقوف مع اصدقائها في الازمات .. وتعود بذاكرتها إلى تلك الفترة التي مرت بظرف صعب جدا وهي مقيمة في دولة قطر فوجدت هدى تسارع لزيارتها وتسافر إليها لتقف معها في موقفها الصعب ولتحاول أن تسعد والدتها بتفاصيل صغيرة حتى تدخل السعادة إلى قلوبهم . فالتفاني والحب من القلب الابيض بدون مصلحة من اهم صفات هدى الصديقة.

الكثير من القوانين المتعلقة بالمرأة تخضع لثقافة العيب وليس للدين

د. حسام السيد: تركت الفضاء مفتوحاً أمام امرأة غير عادية

أدرك د. حسام السيد – المختص في جراحة العظام – منذ الوهلة الأولى التي التقاها بأنها امرأة مختلفة عن بقية النساء ، فدخل حياتها كزوج وهو يعلم بأنها تحتاج إلى تلك الحياة التي تستحقها من الدعم واتاحة الفرصة لها حتى تبتكر وتبدع في مجالها، إلا أنه لم يكن كأي زوج فهو يرى بأن الرجل الذي يتزوج بامرأة مختلفة يجب أن يكون متفهما لذلك الاختلاف وأن يسخر لها جميع الظروف والمساحة الكافية من الفضاء، فوقف إلى جانبها وتفهمها بالشكل الكامل، حتى وصل ذلك التفهم إلى مشاركتها في بعض اختراعاتها، والمشاركة في تطويرها. ولذلك فلم تكن حياتهما الزوجية تشبه أي حياة أخرى فحتى على المستوى الأسري بداخل البيت كانت حياتهما تتركز حول مجال الاختراع والتطوير لتخصصهما فلم يشغلهما في الحياة سوى ذلك «الهم» وربما ذلك ما اعطى صبغة التنقل الكثير والسفر على حياتهما فعاشا اربع سنوات في امريكا وست سنوات في كندا إلا أن «هدى» بقيت تتنقل بين وطنها وبين تلك البلاد في تلك الفترة.

مازال د. حسام ينظر إلى «المنصور» بصورة القائد كما عرفها في المرة الأولى، تلك المشاعر الصادقة لم تخلق بداخله مشاعر مضادة من الغيرة من نجاحها أو انجازاتها فكان يحاول دائما أن يكون ذلك الرجل الممتدة يده إليها بالدعم ولذلك فخرج من فرض عليها مسؤوليات البيت إلى اعطائها الفرصة الكاملة حتى تعيش من أجل علمها وتحقيق احلامها.

شكراً للصحافة الوفية التي وقفت معي وانتصرت لي