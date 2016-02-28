57 % من القراء يتوقعون نجاح الحكومة فى حربها ضد مافيا تجارة أراضى الدولة

فى استطلاع للرأى طرحة "اليوم السابع" على قراءه الأعزاء تحت عنوان "هل تتوقع نجاح الحكومة فى حربها ضد مافيا تجارة أراضى الدولة"، توقع غالبية القراء نجاح الحكومة فى حربها ضد مافيا تجارة أراضى الدولة .

وتوقع 57 % من القراء نجاح الحكومة فى حربها ضد مافيا تجارة أراضى الدولة، بينما استبعد 42 % من القراء نجاح الحكومة فى حربها ضد مافيا تجارة أراضى الدولة، فى الوقت الذى أعرب فيه 1 % من القراء عن عدم معرفتهم بموضوع الاستطلاع.

60%من القراء يتوقعون تغير سياسة أمريكا تجاه مصر بعد اعترافها بعنف الإخوان

>