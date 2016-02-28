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البابا تواضروس يصل الكنيسة المرقسية ويرأس قداس رسامة مطران القدس الجديد

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البابا تواضروس يصل الكنيسة المرقسية ويرأس قداس رسامة مطران القدس الجديد البابا تواضروس يصل الكنيسة المرقسية ويرأس قداس رسامة مطران القدس الجديد
دقت أجراس الكنيسة المرقسية بكلوت بك تعلن وصول البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية، ليرأس صلوات القداس الإلهى لرسامة الأنبا أنطونيوس مطرانًا للقدس والكرسى الأورشليمى وسط حشد من الأساقفة أعضاء المجمع المقدس الذين وصلوا إلى الكنيسة قبل قليل.

كان القمص ثيؤدور الأنطونى قد سيم (عين) القمص ثيؤدور الأنطونى مطراناً للكرسى الأورشليمى أمس خلفاً للراحل الأنبا إبراهام، ومنحه اسمه "الأنبا أنطونيوس" فى صلوات العشية أمس.


>- ننشر السير الذاتية للمطارنة الجدد بعد ترقية البابا تواضروس لهم
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