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مطران القدس الجديد يدخل قداس ترقيته محاطا بالزغاريد والزفة الكنسية

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مطران القدس الجديد يدخل قداس ترقيته محاطا بالزغاريد والزفة الكنسية مطران القدس الجديد يدخل قداس ترقيته محاطا بالزغاريد والزفة الكنسية
دخل منذ دقائق الأنبا أنطونيوس، مطران القدس الجديد، لمقر الكنيسة المرقسية بكلوت بك، محاطًا بزفة الشمامسة والآباء الرهبان وممسكًا بيد الأنبا يسطس، رئيس دير الأنبا أنطونيوس، الذى ينتمى له بعدما زكاه لدى المجمع المقدس مطرانًا للقدس والكرسى الأورشليمى.

وذلك بعد وصول البابا تواضروس الثانى، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، حيث يترأس، صلوات القدس الإلهى لرسامة المطران.

كان القمص ثيؤدور الأنطونى قد عين أمس مطراناً للكرسى الأورشليمى خلفاً للراحل الأنبا إبراهام ومنحه البابا اسم الأنبا أنطونيوس فى صلوات العشية التى انتهت مساء أمس.


>- البابا تواضروس يصل الكنيسة المرقسية ويرأس قداس رسامة مطران القدس الجديد
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