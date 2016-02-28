اليوم.. نظر تجديد حبس ضابط شرطة وشقيقه فى سرقة سيدة بشارع "مكرم عبيد"

تنظر محكمة جنح مدينة نصر برئاسة المستشار أشرف عاصم، اليوم الأحد، تجديد حبس ضابط وشقيقه بتهمة سرقة سيدة بالإكراه أثناء سيرها بالشارع.

كانت نيابة أول مدينة نصر برئاسة المستشار محمد حتة، أمرت بحبس ضابط شرطة وشقيقه 4 أيام على ذمة التحقيق لاتهامهما بسرقة سيدة بالإكراه أثناء سيرها بشارع مكرم عبيد بمدينة نصر.

كانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، قد تلقت بلاغاً باتهام الملازم أول " كريم محمد نجيب" وشقيقه "أحمد" بمحاولة سرقة إحدى السيدات حال سيرها بتقاطع شارعى مكرم عبيد وحافظ رمضان دائرة قسم شرطة مدينة نصر أول، وتمكنت الأجهزة الأمنية بمساعدة المواطنين من إلقاء القبض على المتهم وشقيقه، واتخاذ الإجراءات القانونية، وإحالتهما للنيابة العامة لتولى التحقيقات.

كان مسئول مركز الإعلام الأمنى بوزارة الداخلية، أعلن أن اللواء مجدى عبد الغفار وزير الداخلية، أصدر قراراً بإحالة الملازم أول كريم محمد نجيب الضابط بقسم شرطة أول مدينة نصر إلى الاحتياط وإيقافه عن العمل للصالح العام.