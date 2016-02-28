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محامى قضية متهم "التيشيرت": تقدمت بطلب لنيابة أمن الدولة للإفراج عن موكلى

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محامى قضية متهم "التيشيرت": تقدمت بطلب لنيابة أمن الدولة للإفراج عن موكلى محامى قضية متهم "التيشيرت": تقدمت بطلب لنيابة أمن الدولة للإفراج عن موكلى
قال مختار منير، محامى مؤسسة حرية الفكر والتعبير، أنه تقدم بطلب استئناف الى نيابة أمن الدولة العليا، للإفراج عن الطالب محمود محمد أحمد، المحبوس على ذمة "قضية التيشيرت".

وأضاف منير، فى تصريحاتٍ لـ"اليوم السابع" أن موكله سقطت عنه مدة الحبس الاحتياطى بعد انقضائها من الناحية القانونية، حيث بلغت أكثر من عامين، دون اتخاذ قرار من النيابة بإحالته للمحاكمة، ما يستوجب معه الإفراج عنه.

تجدر الإشارة إلى أن الطالب محمود محمد أحمد، محبوس احتياطيًا منذ 25 يناير 2014، بعد أن تم القبض عليه وهو مرتديا "تيشيرت" مدون عليه "وطن بلا تعذيب".

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