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استئناف القاهرة تتسلم ملف "سايس المرج" المتهم باغتصاب طفلة بعد قتلها

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استئناف القاهرة تتسلم ملف "سايس المرج" المتهم باغتصاب طفلة بعد قتلها استئناف القاهرة تتسلم ملف "سايس المرج" المتهم باغتصاب طفلة بعد قتلها
أرسلت النيابة العامة، ملف تحقيقات "سايس المرج" المتورط فى جريمة اغتصاب نجلة صديقه، البالغة من العمر 7 سنوات بعد قتلها، إلى محكمة استئناف القاهرة، برئاسة المستشار أيمن عباس، فى مأمورية رسمية.

ويعكف المكتب الفنى بمحكمة استئناف القاهرة، على فحص ومراجعة أوراق القضية للتأكد من سلامتها، وبحث توزيعها على إحدى الدوائر بمحكمة جنايات القاهرة، وفقا للدائرة المختصة بنظر قضايا المرج، لتحديد موعدا لبدء محاكمة المتهم.

وتضمن ملف التحقيقات مع المتهم، اعترافات تفصيلية بارتكابه جريمة اغتصاب الطفلة نجلة صديقه بعد قتلها عن طريق خنقها، حيث استدرجها داخل الجراج الذى يعمل به كـ"سايس" وحاول الاعتداء عليها جنسيا بعد تجريدها من ملابسها.

وعقب تجريدها من ملابسها بدأت الطفلة فى الصراخ، ما دفعه لكتم أنفاسها منعا لافتضاح أمره، حتى فارقت الحياة، إلا أنه واصل جريمته بالاعتداء على جسدها، ثم فر هاربا للاختباء بإحدى المحافظات.

وكشفت التحقيقات، أن الطفلة المجنى عليها اعتادت الحضور مع والدها الذى يعمل مع المتهم فى الجراج للهو واللعب، خاصة وأنه قريب للمنزل، وفى يوم الحادث حضرت الطفلة بدون والدها، وبدأ "السايس" فى استدراجها ومن ثم ارتكب جريمته البشعة.

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