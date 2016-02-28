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جنح العجوزرة تستكمل اليوم محاكمة المتهمين الـ11 فى قضية "الشذوذ الجنسى"

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جنح العجوزرة تستكمل اليوم محاكمة المتهمين الـ11 فى قضية "الشذوذ الجنسى" جنح العجوزرة تستكمل اليوم محاكمة المتهمين الـ11 فى قضية "الشذوذ الجنسى"
تستكمل محكمة جنح العجوزة، اليوم الأحد، برئاسة المستشار سمير سكر، جلسة محاكمة المتهمين الـ11 فى قضية الشذوذ الجنسى، والذين ضبطوا بشقة سكنية بالعجوزة، أثناء ممارستهم الأعمال المنافية للآداب.

كانت تحقيقات النيابة العامة قد كشفت أن المتهمين، ضبطوا داخل شقة سكنية بمنطقة العجوزة، أثناء ممارستهم الشذوذ الجنسى، وارتداء بعضًا منهم الملابس النسائية، ووضعهم مساحيق التجميل، وأنهم اعتداوا عقد اللقاءات الجنسية بذات الشقة، وكانوا يتواصلون فيما بينهم عن طريق صفحات الفيس بوك ومواقع التواصل الاجتماعى، وضُبِطَ بحوزتهم ألعاب جنسية وأعضاء تناسيلية صناعية.

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