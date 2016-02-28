الرئيس السيسى يختتم زيارته لكازاخستان ويتوجه إلى طوكيو

اختتم الرئيس عبد الفتاح السيسى زيارته لكازخستان، فى ساعة مبكرة من صباح اليوم الأحد، والتى استغرقت يومين، وتوجه إلى العاصمة اليابانية طوكيو فى ثانى محطة له بجولته الآسيوية التى ستشمل كوريا الجنوبية.

وخلال زيارته لكازخستان، أجرى الرئيس السيسى مباحثات مع كل من نظيره الكازاخى نور سلطان نزارباييف، ورئيس الوزراء كريم ماسيموف، تناولت دعم العلاقات الثنائية فى مختلف المجالات، وتوسيع التعاون التجارى والاقتصادى والاستثمارى بين مصر وكازاخستان.

كما شهد الرئيس السيسى ونظيره نور سلطان نزار باييف التوقيع على اتفاقية المشاركة المصرية فى معرض "إكسبو 2017 " الذى سيقام فى كازاخستان، وهو أكبر معرض على المستوى العالمى، كما شهدا توقيع مصر على الانضمام للنظام الأساسى للمنظمة الإسلامية للأمن الغذائى التابعة لمنظمة التعاون الإسلامى، والتى تم إنشاؤها بمبادرة من الرئيس نزارباييف.

و ألقى الرئيس، فى اجتماع منتدى الأعمال المصرى الكازاخى المشترك، بمشاركة رئيس الوزراء الكازاخى، كلمة تضمنت استعراضاً للمشروعات الاقتصادية التى تدشنها وتنفذها مصر، والجهود الجارية لجذب الاستثمار وتعزيز دور القطاع الخاص، وتحسن مؤشرات الاقتصاد المصرى، فضلاً عن آفاق التعاون الواعدة اقتصادياً وتجارياً بين مصر وكازاخستان، كما أشاد فى كلمة ألقاها أمام جامعة نزارباييف بالتعاون الثقافى بين مصر وكازاخستان.

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