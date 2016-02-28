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طقس اليوم دافئ على السواحل الشمالية مائل للحرارة على القاهرة

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طقس اليوم دافئ على السواحل الشمالية مائل للحرارة على القاهرة طقس اليوم دافئ على السواحل الشمالية مائل للحرارة على القاهرة
يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود، اليوم الأحد، طقس دافئ على السواحل الشمالية مائل للحرارة بالنسبة لهذا التوقيت من السنة على الوجه البحرى والقاهرة حتى شمال الصعيد نهارا وتقل الرؤية فى الشبورة المائية صباحا والشوائب العالقة على السواحل الشمالية والوجه البحرى ومدن القناة، كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على السواحل الشمالية والرياح أغلبها شمالية شرقية خفيفة إلى معدلة تنشط غربا مثيرة للرمال.

وبالنسبة لحالة البحرين المتوسط والأحمر معتدلة وارتفاع الموج فيهما ما بين متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية على البحر المتوسط شمالية شرقية، أما الرياح على البحر الأحمر تكون شمالية غربية.

الصغرى العظمى
>القاهرة 15 28
>الإسكندرية 12 24
>مطروح 9 25
>بورسعيد 14 22
>دمياط 15 22
>بلطيم 14 22
>الإسماعيلية 13 28
>السويس 13 28
>العريش 10 22
>نخل 11 27
>طابا 12 27
>الطور 13 25
>مرسى علم 15 30
>الغردقة 14 31
>شرم الشيخ 16 29
>رفح 10 21
>كاترين 11 23
>سيوة 9 28
>المنيا 13 28
>الفيوم 13 28
>رأس سدر 13 28
>أبوسمبل 13 30
>وسط الدلتا 15 26
>أسيوط 12 28
>سوهاج 11 29
>الأقصر 14 30
>أسوان 16 33
>شلاتين 15 28
>حلايب 16 27
>الوادى الجديد 12 31
>قنا 13 29
>نويبع 18 26
>السلوم 10 25

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