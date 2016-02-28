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إنشاء أول بورصة للحاصلات الزراعية بكفر الشيخ

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إنشاء أول بورصة للحاصلات الزراعية بكفر الشيخ إنشاء أول بورصة للحاصلات الزراعية بكفر الشيخ
قال عبد المنعم جمعة محمود رئيس مجلس إدارة بورصة المحاصيل الزراعية، أنه سيتم إنشاء بورصة للمحاصيل الزراعية على غرار بورصة الأسماك على مساحة 20 فدان، بمشاركة عدد من المساهمين فى المجالات الزراعية فى كفر الشيخ، لتسويق المحاصيل الخاصة بالمزارعين.

وأضاف محمود، فى تصريحاتٍ صحفية، أن البورصة هى الأولى من نوعها فى كفرالشيخ، بل فى عدد من محافظات الدلتا، مشيرًا إلى أن مقر البورصة فى مركز الرياض بجوار بورصة الأسماك.

وأشار إلى أن البورصة تتيح للفلاح تسويق منتجاته الزراعية بالأسعار المحددة، حسب الأسواق، ويتم تسويق تلك المحاصيل للحكومة والجهات المعنية التي تحتاج وتعمل على المحاصيل الزراعية، أما مازاد عن حاجة الدولة، وسيتم تصديرهع للدول العربية والأربية الأفريقية بعد اكتفاء من توريد احتياجاتها من تلك المحاصيل.

أضاف أن البورصة لن تكتفي بتوريد المحاصيل الزراعية وفتح أسواق ومنافذ جديدة لتسيق المحاصيل الزراعية فقط بل ستقام عدد من المشروعات منها إنشاء ثلاجات مجمدة، تضم أقسام لتخزين الخضراوات، واللحوم المجمدة، على مساحة فدانين، ومحطة فرز للخضروات والفواكه، سنقيم صوامع، ومطحن خاص بالغلال، تحت إشراف وزير ، الدكتور خالد حنفى".

هشام عبد العزيز العضو المنتدب، قال إن البورصة ستوفر 10 آلاف فرصة عمل في كافة الأقسام الإنشاءات التي سيتم اقامتها مؤكداً أن البورصة ستكون فى خدمة الفلاح مما تحفذه على الإهتمام بالزراعة وزيادة الإنتاج ولن يجد عائقاً في تسويق منتجه.


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