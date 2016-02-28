لو ولادتك قربت.. إزاى تختارى المستشفى المناسب وتتأكدى من معايير النظافة والتعقيم

مع اقتراب موعد الولادة يزيد القلق، فالحامل تنتظر مولودها بفارغ الصبر وفى الوقت ذاته تعانى توترًا من صعوبة الولادة وآلامها، ومن النفاس والمخاض وغيرها، ويحتل اختيار مستشفى الولادة مركزًا مهمًا فى قائمة العوامل التى تقلق الحامل.

وفى السياق أكدت الدكتورة يسرية محمد استشارى أمراض التوليد والنساء أن اختيار مستشفى على مستوى عالٍ من النظافة والاهتمام أهم ما فى الأمر، ولا نعنى بذلك مستواها المادى ولا يمكن القياس فقط بمصاريفها وتكلفتها المادية، فكم من أماكن مرتفعة الأسعار وفقيرة الجودة والخدمة الطبية.

>- حددى مجموعة من المستشفيات المحتملة لإمكانياتك المادية ولا تزيدى عن ثلاث أو أربع، وزوريها برفقة زوجك للاطمئنان على مستوى الخدمة والنظافة.

- ابتعدى عن المستشفيات التى لا تتمتع بطاقم تمريض جيد ومتعاون.

- ابتعدى عن الولادة فى العيادة الخاصة بالطبيب، فهذا غير مأمون العواقب والتعقيم، كما لا توجد بالعيادة إسعافات أولية كالمستشفى المجهز.

- يفضل ألا تكونى أول من يجرب المستشفى، فالخبرات السابقة من الصديقات والأهل مهمة جدًا للتعرف على التفاصيل الصغيرة للمستشفى.

- اطلبى من طبيبك أن يرشح لك أكثر من مستشفى، وليس مستشفى واحدًا.

>- يفضل أن تلدى بواسطة طبيبك الذى تابعك طوال حملك أو على الأقل فى شهوره الأخيرة، ولا يفضل أن تتركيه وتلدى بواسطة آخر فى مستشفى آخر.

- كل امرأة لها تجربتها الخاصة فى الولادة، فلا تستمعى للآراء السلبية، واجمعى معلومات عن نظافة المكان فقط.

- يفضل أن تحضرى تجربة ولادة مع إحدى صديقاتك بالمستشفى، لتكتشفى مدى نظافة الغرفة.

>- الغرفة التى تمكثين فيها قبل وبعد الولادة لابد من تعقيمها ولا يدخلها قبلك أحدا، وعليك الاطمئنان على مستوى التعقيم داخل غرفة العمليات واطلبى من طبيبك هذا.

- يفضل المستشفيات المجهزة وليست المراكز الصغيرة التى لا يمكن تجهيزها بالخدمات الطارئة

>- ابتعدى عن المستشفى البعيد عن محل سكنك تحسبًا لأى ظروف طارئة.

- زورى طبيبك فى المستشفى أكثر من مرة فى الشهور الأخيرة، ولا تكتفى بزيارته فقط فى العيادة.

>- اذا كنت تعانى من ظروف خاصة أثناء حملك فعليك بالولادة فى مستشفى مجهز بالكامل وبالتنسيق مع طبيبك.