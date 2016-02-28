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ماتتعصبش عالصبح.. 8 خطوات تحسن "مودك" وتخلصك من النرفزة الصباحية

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ماتتعصبش عالصبح.. 8 خطوات تحسن "مودك" وتخلصك من النرفزة الصباحية ماتتعصبش عالصبح.. 8 خطوات تحسن "مودك" وتخلصك من النرفزة الصباحية
يشعر الكثيرون منا بالعصبية والنرفزة الشديدة عقب استيقاظه من النوم مباشرة، لأسباب تختلف من شخص لآخر وتجعله من أصحاب "المود الوحش" وهناك مجموعة من النصائح والخطوات يمكن باتباعها التغلب على هذه المشكلة التى تؤثر على حياتك الاجتماعية وعلاقتك بشركائك فى المنزل والعمل وترفع درجة توترك ما قد يصيبك بالأمراض.

وتقول الدكتورة رشا على الأخصائية النفسية إن المشكلة قد ترتبط بعدم قدرة البعض على التأقلم مع الأجواء، إلا بعد مرور فترة من الوقت بشكل عام فى حياتهم، وهو ما يجعلهم يحتاجون بضع ساعات كى يتأقلموا مع فكرة ترك الفراش وبدء يوم جديد، وهناك عوامل قد ترتبط بطبيعة عمليات الجسم التى تحتاج لتدعيم غذائى، ولذا هناك بعض الخطوات التى تمكنك من التغلب على المشكلة:
>- لا تتحدث مع أحد واطلب من الآخرين برفق ولطف قبل نومك ألا يحدثوك فور استيقاظك.
>- حضر كل احتياجاتك وأغراضك قبل النوم فى الليلة السابقة لتستيقظ غير آبه ببعض المهام اليومية عليك.
>- لا تتابع الأحداث الحياتية السيئة ولا الأخبار الكئيبة ولا السياسية إلا فى منتصف النهار.
>- فكر فى إسعاد من حولك قبل نزولك للعمل، بقبلة على جبين زوجتك وأولادك وعائلتك.
>- اهتم بالاستيقاظ مبكرًا عن موعدك بوقت كافٍ، فشعورك بأنك تأخرت يساعد على جعلك أكثر عصبية.
>- اهتم بتناول وجبتك الصباحية والتى يجب أن تتكون من طعام مفيد بجانبه عصير برتقال، أو قطع من برتقالة، كى تغير مزاجك للأفضل.
>- تابع أعمالك عند وصولك العمل، وليس قبل ذلك
>- قود سيارتك على مهل ودون عجل.

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