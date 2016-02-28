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قيادى سابق بـ"الإخوان": تحريض الجماعة دوليا لغلق السجون محاولة لتخدير قواعدها

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قيادى سابق بـ"الإخوان": تحريض الجماعة دوليا لغلق السجون محاولة لتخدير قواعدها قيادى سابق بـ"الإخوان": تحريض الجماعة دوليا لغلق السجون محاولة لتخدير قواعدها
أكد طارق أبو السعد، القيادى السابق بجماعة الإخوان، أن دعوات الجماعة الدول الأجنبية بالتدخل لغلق السجون فى ، أحد الوسائل والألاعيب التى يتبعها التنظيم الدولى الإخوانى للتحريض ضد الدولة المصرية.

وأضاف القيادى السابق بجماعة الإخوان، لـ"اليوم السابع"، أن هذه الدعوات هى إحدى الوسائل الساذجة التى لا تستهدف سوى تخدير أعضاء التنظيم عن الأزمة الداخلية، وإيهامهم بأن التنظيم يحاصر الدولة المصرية فى الخارج.

كان تحالف دعم الإخوان قد حرض قيادات الجماعة على الإضراب فى السجون، وتحريض دول العالم على التدخل لإغلاق السجون فى مصر بشكل عام.

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مصر 365

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