إصابة مجند بطلق نارى أثناء العودة من حملة أمنية بسوهاج وضبط 8 أسلحة نارية

أصيب مجند من قوات إدارة قوات أمن سوهاج بطلق نارى طائش أثناء عودته رفقة القوات من مأمورية استهدفت حائزى الأسلحة النارية بناحية قرية أولاد خلف دائرة مركز دار السلام، حيث شعر المجند بألم مفاجئ بالخد الأيمن، وتبين أنه طلق نارى فى نهاية مساره من مسافة بعيدة، وتم نقله للمستشفى العام لتلقى العلاج.

كانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن سوهاج قد شنت حملة أمنية مكبرة بإشراف اللواء أحمد أبو الفتوح، مساعد الوزير مدير الأمن، وقيادة العميد خالد الشاذلى، مدير إدارة المباحث الجنائية، والعميد أحمد الراوى، رئيس فرع بحث الشرق، والعقيد هشام فوزى، وكيل الفرع، والمقدم طارق الوتيدى، رئيس مباحث المركز مدعومة بـ4 مجموعات قتالية.

واستهدفت الحملة حائزى الأسلحة ‏النارية بناحية أولاد خلف - دائرة المركز، وفى طريق العودة بناحية أولاد خلف بجوار شاطئ النيل المقابل ‏لقرية أبو شوشة "أمن قنا" شعر المجند حسن إسماعيل حسن 21 سنة من قوة إدارة قوات أمن سوهاج ويقيم دائرة ‏مركز الوقف "قنا" بألم مفاجئ بالخد الأيمن، تبين أنه طلق نارى فى نهاية مساره من مسافة بعيدة، يرجح أن تكون ‏من الجهة المقابلة لنهر النيل، تم نقل المصاب لمستشفى سوهاج التعليمى لإجراء الفحوصات اللازمة.

‏وبتوقيع الكشف الطبى على المجند المذكور تبين إصابته بجرح رضى بالخد الأيمن يشتبه أن يكون مدخلا لطلق نارى ‏واستقرار المقذوف "تم استخراجه"، والحالة العامة مستقرة ولا توجد ثمة مضاعفات، جار التنسيق وأمن قنا للتوصل إلى مصدر الطلق النارى، تحرر عن ذلك المحضر رقم 907 إدارى المركز لسنة 2016 وجار العرض على النيابة العامة .

وتمكنت الحملة من ضبط 4 بنادق آلية، و4 فرد صناعة محلية بحوزة بعض المتهمين وداخل منازلهم بذات القرية.

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