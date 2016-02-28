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استجابة لـ"اليوم السابع".. فاعل خير يتكفل بعلاج مريضة بالقليوبية

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استجابة لـ"اليوم السابع".. فاعل خير يتكفل بعلاج مريضة بالقليوبية استجابة لـ"اليوم السابع".. فاعل خير يتكفل بعلاج مريضة بالقليوبية
فى استجابة سريعة لما نشر فى "اليوم السابع" بعنوان: والصور.."يسرية" تناشد "عاوزة أوضة وصالة ومعاش عشان كوم اللحم اللى معايا" ، تواصل فاعل خير مع "اليوم السابع" وتبرع للمريضة بإيجار شقة لمدة عام بمدينة العبور، وتولى علاجها بالكامل.

وكان " اليوم السابع" نشر تقريرا جاء فيه: "يسرية" سيدة من صعيد تسكن فى مدينة العبور، مريضة بفشل فى التنفس وضعف فى عضلة القلب بسبب سمنة مفرطة فوزنها 170 كجم ، وتعيش على أسطوانة أكسجين ولديها 3 بنات أكبرهن عمرها 14 سنة ،والثانية 9 سنوات ، والثالثة 7 سنوات ،شاب عمره 17 سنة، ترك المدرسة ، ويعمل الآن بمصنع فى العبور ليساعد أمه المريضة بعدة أمراض منها " زيادة مفرطة فى الوزن، وفشل فى التنفس وعضلة القلب، والسكر".


>بالفيديو والصور.."يسرية" تناشد الحكومة: "عاوزة أوضة وصالة ومعاش عشان كوم اللحم اللى معايا"

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مصر 365

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