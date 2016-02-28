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"التضامن" تبدأ اليوم المرحلة الأولى للكشف عن المخدرات لسائقى أتوبيسات المدارس

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"التضامن" تبدأ اليوم المرحلة الأولى للكشف عن المخدرات لسائقى أتوبيسات المدارس "التضامن" تبدأ اليوم المرحلة الأولى للكشف عن المخدرات لسائقى أتوبيسات المدارس
يبدأ صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي التابع لوزيرة التضامن الاجتماعى اليوم الأحد ،المرحلة الأولى من حملات الكشف المبكر عن تعاطى المواد المخدرة بين سائقى حافلات المدارس فى الفصل الدراسى الثانى بالعديد من المحافظات، من خلال مجموعات عمل مشتركة من الصندوق والإدارة العامة للمرور والإدارة العامة لمكافحة المخدرات والأمانة العامة للصحة النفسية والإدارة المركزية للأمن بوزارة التربية والتعليم، وذلك لإجراء التحاليل الطبية للسائقين داخل مقر المدارس، ومن يثبت تعاطيه للمخدرات سيتم إحالته للنيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة .

وقالت غادة والى، وزيرة التضامن الاجتماعى رئيس مجلس ادارة صندوق محافحة وعلاج الادمان والتعاطى، إنه يتم تنظيم حملات كشف عشوائي على سائقي حافلات المدارس، للتأكد من عدم تعاطى السائقين للمخدرات.

وأشارت إلى أن ذلك يأتى فى إطار توجيهات مجلس الوزراء منذ العام الماضى، بضرورة تكثيف حملات الكشف على المخدرات بين سائقي حافلات المدارس، لحماية الأطفال من الحوادث، إضافة إلى أن الصندوق قام بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم، بإعداد قاعدة بيانات لسائقي حافلات المدارس على مستوى الجمهورية.


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