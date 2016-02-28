مصر تعرض الخطوات التنفيذية لمبادرة إفريقيا للتغير المناخى والطاقة أبريل المقبل

قال الدكتور خالد فهمى وزير البيئة، إن مصر تستعد حاليا لمؤتمر وزراء البيئة الأرقة والمقرر عقده فى إبريل المقبل، حيث تعرض القاهرة الخطوات التنفيذية التى تم اتخاذها فى مبادرة إفريقيا للتغير المناخى والطاقة الإفريقية واعتمادها، خاصة أن مصر تتولى رئاسة وزراء البيئة الافارقة "الأمسن" .

وأضاف الوزير، لـ"اليوم السابع"، أن وزيرة البيئة الفرنسية حضرت منذ أيام إلى القاهرة فى بداية جولة أفريقية لتفعيل مؤتمر التغيرات المناخية، خاصة مبادرة الطاقة الجديدة والمتجددة والتقت الرئيس عبد الفتاح السيسى ووزير الخارجية سامح شكرى.

وأشار إلى انه تم عقد اجتماعات أخرى للدفع والتعجيل بتنفيذ مبادرة الطاقة الجديدة والمتجددة وتنفيذ التعاقدات المالية التي أعلنتها فرنسا وهي 2 مليار يورو وما أعلنته ألمانيا بدعم أفريقيا بـ 3 مليار يورو، كما تقوم فرنسا حاليا بمساعدة الدول الإفريقية فى تعبئة الـ5 مليار يورو المتبقين وهو محور المناقشات.

وأوضح فهمى أن بنك التنمية الإفريقي سيكون مسئولا عن الإدارة المالية لهذه الأموال بالإضافة إلى هيكل لضمان أن تعكس مصالح الأفارقة بالكامل "هيكل الحوكمة".