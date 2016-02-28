"البحوث الإسلامية": من يمتلك شقة عليه ترك "شقق الحكومة" لمن لا سكن له

قال مجمع البحوث الإسلامية ،ردا على سؤال :"هل يجوز لى التقدم لطلب شقة من المحافظة مع وجود شقة لدى"؟، إنه مادام الله قد وسع على الإنسان ورزقه شقة ؛ فعليه ترك شقق الحكومة لمن لا سكن له، لافتا إلى أن ذلك من باب حب الخير للغير والبعد عن الأنانية، حيث قال تعالى " ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ".

وأضاف "المجمع"، :" وقال سبحانه "وتعاونوا على البر والتقوى " وقال صلى الله عليه وسلم "لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه"، وأكثر من شكر الله والحمد لله قال تعالى " لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ".