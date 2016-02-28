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محافظ كفر الشيخ يبحث 71 شكوى للمواطنين ويؤكد: لن أسمح بتعطيل مصالح الأهالى

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محافظ كفر الشيخ يبحث 71 شكوى للمواطنين ويؤكد: لن أسمح بتعطيل مصالح الأهالى محافظ كفر الشيخ يبحث 71 شكوى للمواطنين ويؤكد: لن أسمح بتعطيل مصالح الأهالى
قال اللواء السيد نصر، محافظ كفر الشيخ، إنه استعرض 71 شكوى للمواطنين، وتنوعت بين طلبات نقل من التربية والتعليم وطلبات ترخيص مخابز وطلبات علاج فيروس سى بالتأمين الصحى، وتحويل مرضى للجان طبية بالإضافة إلى مساعدات مالية، وطلبات علاج على نفقة الدولة، وإزالة مزارع سمكية وتشغيل ماكينات الرى المطور.

وأضاف محافظ كفر الشيخ، أنه كلف رؤساء الأجهزة المحلية والقطاعات الخدمية والتنفيذية بالتواصل مع المواطنين، والحل العاجل والفورى لمشاكلهم، وتحسين المرافق والخدمات لهم، مؤكداً أنه لن يسمح بتعطيل مصالح الناس.

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