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صمود اتفاق الهدنة مع توقف القتال فى معظم أنحاء سوريا

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صمود اتفاق الهدنة مع توقف القتال فى معظم أنحاء سوريا صمود اتفاق الهدنة مع توقف القتال فى معظم أنحاء سوريا

>توقف القتال فى معظم أنحاء سوريا وتوقفت الغارات الجوية الروسية أمس السبت فى اليوم الأول لاتفاق وقف الأعمال القتالية الذى وصفته الأمم المتحدة بأنه أفضل أمل لتحقيق السلام بعد حرب دامت خمس سنوات.

وتقضى الخطة الأمريكية الروسية التى قبلتها حكومة الرئيس السورى بشار الأسد والكثير من خصومه بأن يتوقف القتال حتى يتسنى وصول المساعدات للمدنيين وبدء المحادثات لإنهاء الحرب التى قتلت أكثر من 250 ألف شخص وشردت 11 مليونا.

وقالت روسيا التى أعلنت عزمها مواصلة غاراتها على مناطق خاضعة لسيطرة مقاتلين متطرفين لا يغطيها اتفاق وقف القتال إنها ستعلق كل طلعاتها الجوية فوق سوريا فى اليوم الأول لضمان عدم قصف أى أهداف بطريق الخطأ.

واتفاق وقف العمليات القتالية صامد فيما يبدو إلى حد كبير رغم أن مسلحين من المعارضة تحدثوا عما وصفوه بانتهاكات متقطعة من جانب القوات الحكومية للاتفاق، وحذر قائد ميدانى من أن هذه الانتهاكات يمكن أن تؤدى إلى انهيار الاتفاق.
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