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اليوم.. الحكم على "بيرو" المتهمة بممارسة الدعارة وإقامة حفلات جنسية بالهرم

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اليوم.. الحكم على "بيرو" المتهمة بممارسة الدعارة وإقامة حفلات جنسية بالهرم اليوم.. الحكم على "بيرو" المتهمة بممارسة الدعارة وإقامة حفلات جنسية بالهرم
تنطق محكمة جنح الهرم، اليوم الأحد، بالحكم على "بيرو" المتهمة بممارسة الرذيلة مع الراغبين من رجال الأعمال الخليجيين، وإقامة حفلات جنسية بفيلا تستأجرها بمنطقة هضبة الأهرام.

كشفت تحقيقات النيابة، والتى باشرها المستشار شريف رشاد، أن المتهمة والشهيرة بـ"بيرو" تم ضبطها بصحبة "خليجى" فى وضع مخل، وكشفت التحريات حصولها على مبلغ 3 آلاف جنيه مقابل ممارسة الجنس، وأنها اعتادت إقامة حفلات جنسية داخل وخارج .

وأضافت التحقيقات أن المتهمة اتخذت فيلا بمنطقة هضبة الأهرام، وحولها إلى وكر لممارسة الرذيلة، واستقبال الراغبين فى ممارسة الجنس مقابل 3 آلاف جنيه فى الليلية، وأنها اعتادت على إقامة حفلات جنسية بالفيلا التى تستأجرها، كما أنها تستعين بخادمة لاستقطاب الزبائن.

تم ضبط المتهمة بناء على إذن من النيابة، بعد مداهمة الفيلا وتمكن المقدم تامر فاروق والرائدان أحمد أبو السعود ومحمد سعيد، من ضبطها فى وضع مخل مع رجل أعمال خليجى، وحوزتها هاتف محمول يحتوى صورا عارية لها، فتم تحرير محضر بالواقعة وباشرت النيابة التحقيق.

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مصر 365

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