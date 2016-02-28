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اليوم.. نظر محاكمة حبيب العادلى بتهمة الاستيلاء على المال العام

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اليوم.. نظر محاكمة حبيب العادلى بتهمة الاستيلاء على المال العام اليوم.. نظر محاكمة حبيب العادلى بتهمة الاستيلاء على المال العام
تنظر محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار حسن فريد، اليوم الأحد، ثانى جلسات محاكمة وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلى و 12 موظفا بالوزارة لاتهامهم بالاستيلاء على المال العام.

تُعْقَد الجلسة برئاسة المستشار حسن فريد وعضوية المستشارين عصام أبو العلى وفتحى الروينى وسكرتارية أيمن القاضى ووليد رشاد.

وكان قد قرر قاضى التحقيق المنتدب من وزارة العدل فى وقت سابق، إحالة حبيب العادلى وزير الداخلية الأسبق و12 آخرين من قيادات الحسابات والميزانية بالوزارة لمحكمة الجنايات بتهمة الاستيلاء والاضرار بأموال وزارة الداخلية بمبلغ 2 مليار و388 مليونا و590 ألفا و599 جنيها.

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