ضبط 11 عاطلا بحوزتهم 12 سلاح آلى وخرطوش ومواد مخدرة بالقليوبية

تمكنت قوات أمن القليوبية من ضبط 11 متهما بحوزتهم 12 سلاح آلى وخرطوش، و63 طلقة نارية، ففى بنها، تمكن ضباط مباحث القسم من ضبط "أحمد ع" 25 سنة عاطل، ومقيم نقباس، دائرة المركز، وبحوزته سلاح نارى فرد خرطوش وطلقة من ذات العيار وكميه نبات البانجو المخدر تزن حوالى 1.500 كيلو جرام ومبلغ مالى 40 جنيه وهاتف محمول، وبمواجهته أعترف بحيازته للمواد المخدره بقصد الاتجار والسلاح النارى لحماية تجارته والمبلغ المالى حصيلة تجارته والهاتف للاتصال بعملائه.

وذكر بيان لمديرية أمن القليويية، أن ضباط مباحث قسم ثان شبرا الخيمة تمكنوا من ضبط "محمد .إ" 25 سنة عاطل ومقيم شارع الجامع – الكابلات – دائرة القسم وبحوزته بندقية خرطوش وفرد خرطوش، و12 طلقة مختلفة الأعيرة وهاتف محمول، وبمواجهته أعترف بحيازته للأسلحة النارية بقصد الدفاع .

كما تمكن ضباط مباحث مركز شبين القناطر من ضبط "الخطيب.ر" 36 سنة، عاطل ومقيم نوى – دائرة المركز، محكوم عليه فى الجناية رقم 1517 جنايات مركز شبين القناطر لسنة 2015 م – مخدرات، كلى رقم 2232 لسنة 2015 م، الحكم 10 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه، وبحوزته سلاح نارى بندقية خرطوش تركى بدون أرقام، و3 طلقات، من ذات العيار وكميه من مسحوق الهيروين المخدر حوالى 100 جرام وكمية من مخدر الحشيش تزن حوالى 10 جرام ومبلغ مالى 330 جنيه وهاتف محمول، وبمواجهته أعترف بحيازته للمواد المخدره بقصد الاتجار والسلاح النارى لحماية تجارته والمبلغ المالى حصيلة تجارته والهاتف للاتصال بعملائه، وتمكن ضباط مباحث قسم الخصوص من ضبط "حسين.م" 30 سنة عاطل ومقيم الامير – دائرة القسم ، وبحوزته سلاح نارى بندقية خرطوش وعدد 2 طلقة من ذات العيار و50 قرص مخدر ومبلغ مالى 110 جنيهات وهاتف محمول، وبمواجهته أعترف بحيازته للأقراص المخدرة بقصد الاتجار والسلاح النارى لحماية تجارته والمبلغ المالى حصيلة تجارته والهاتف للاتصال بعملائه .

وفى شبين القناطر تمكن ضباط مباحث المركز من ضبط "محمود.ج" 25 سنة عاطل ومقيم كفر شبين، دائرة المركز، وبحوزته سلاح نارى فرد خرطوش وطلقة من ذات العيار وكمية من نبات البانجو المخدر تزن حوالى 200 جرام ومبلغ مالى 120 جنيه وهاتف محمول، وبمواجهته أعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار والسلاح النارى لحماية تجارته والمبلغ المالى حصيلة تجارته والهاتف للاتصال بعملائه.

كما تمكن ضباط مباحث مركز القناطر الخيرية من ضبط " محمد.س" 27 سنة عاطل ومقيم شلقان – دائرة المركز ـ وبحوزته سلاح نارى ، بندقية خرطوش و 4 طلقة من ذات العيار، وبمواجهته اعترف بحيازته للسلاح النارى بقصد الدفاع، كما تمكن ضباط مباحث قسم أول شبرا الخيمة من ضبط "سيد.إ" 23 سنة عاطل ومقيم نوب طحا – دائرة مركز شبين القناطر، وبحوزته سلاح نارى بندقية خرطوش و 3 طلاقات من ذات العيار وكمية من مسحوق الهيروين المخدر حوالى 140 جرام ومبلغ مالى 350 جنيه وهاتف محمول، وبمواجهته اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار والسلاح النارى لحماية تجارته والمبلغ المالى حصيلة تجارته والهاتف للاتصال بعملائه .

وفى العبور تمكن ضباط مباحث القسم من ضبط "جمعة .س" 35 سنة عاطل ومقيم العبور دائرة القسم، محكوم عليه هارب فى الجناية رقم 7159 جنايات القسم لسنة 2013م – شروع فى سرقة كلى رقم 3357 لسنة 2013م الحكم 7 سنوات ، وبحوزته سلاح نارى بندقية خرطوش و3 طلاقات من ذات العيار وكمية من مسحوق الهيروين المخدر وزنت حوالى 40 جرام ، ومبلغ مالى 300 جنيه وهاتف محمول، وبمواجهته أعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار والسلاح النارى لحماية تجارته والمبلغ المالى حصيلة تجارته والهاتف للاتصال بعملائه، كما تم ضبط "عمرو.م" 33 سنة عاطل، ومقيم الحى الأول – دائرة القسم، وبحوزته سلاح نارى فرد خرطوش وعدد 2 طلقة من ذات العيار و60 قرص مخدر ومبلغ مالى 120 جنيه وهاتف محمول، وبمواجهته اعترف بحيازته للأقراص المخدرة بقصد الاتجار والسلاح النارى لحماية تجارته والمبلغ المالى حصيلة تجارته والهاتف للاتصال بعملائه .

كما تمكن ضباط مباحث مركز الخانكة من ضبط "هانى.ف" 39 سنة عاطل ومقيم عز الجبل الاصفر – دائرة المركز، وبحوزته سلاح نارى بندقيه خرطوش وعدد 4 طلقة من ذات العيار، وبمواجهته اعترف بحيازته للسلاح النارى بقصد الدفاع، وتم ضبط "محمد.ا" 26 سنة عاطل ومقيم الحى الأول المحلية 6- دائرة قسم العبور، وبحوزته سلاح نارى فرد خرطوش وطلقة من ذات ، وبمواجهته أعترف بحيازته للسلاح النارى بقصد الدفاع.

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القبض على عاطلين بحوزتهما كمية من الحشيش.. وآخر يحمل فرد خرطوش بالإسكندرية