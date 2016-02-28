ضبط صاحب مكتبة لبيعه طوابع بريد ودمغات مزورة للمواطنين بسوهاج

تمكن ضباط قسم مكافحة جرائم الأموال العامة بمديرية أمن سوهاج برئاسة العميد حسام ،رئيس قسم مكافحة جرائم الأموال العامة ، من إلقاء القبض على مالك ومدير محل لبيع الأدوات المكتبية بدائرة قسم شرطة طهطا وذلك لتزويره طوابع ‏بريدية ودمغات حكومية منسوب صدورها للمطابع الأميرية ومطابع هيئة البريد وقيامه وبيعها للمواطنين مدعياً أنها أصلية.

كان اللواء أحمد أبو الفتوح ، مدير أمن سوهاج قد تلقى بلاغا من قسم مكافحة جرائم الأموال العامة يفيد بورود معلومات أكدت صحتها التحريات تفيد قيام صاحب مكتبة بتزوير طوابع البريد والتربح من وراء بيعها للمواطنين.

وعلى الفور وعقب تقنين الإجراءات واستئذان النيابة العامة، تم تشكيل فريق بحث أشرف عليه العميد خالد الشاذلى ،مدير إدارة المباحث الجنائية ،والعميد ماجد مؤمن ،رئيس مباحث المديرية وقاده العميد حسام حامد ،رئيس قسم مكافحة جرائم الأموال العامة والرائد محمود حسنى الشريف ،وكيل القسم .

وتم ضبط "عبد الأخر . م ‏. ب . ع " 36 سنة مالك ومدير محل لبيع الأدوات المكتبية ويقيم شارع لطيف باشا دائرة قسم طهطا لتزويره طوابع ‏بريدية ودمغات حكومية منسوب صدورها للمطابع الأميرية ومطابع هيئة البريد ، وتم ‏ضبط 109 طوابع منسوب صدورها لمطابع هيئة البريد، و123 طابع منسوب صدروها للمطابع الأميرية ، 114 دمغة حكومية منسوب صدورها للمطابع الأميرية، ومبلغ مالي 800 جنيه بمواجهة المتهم بالمضبوطات أعترف بحيازته لها بقصد البيع وأن المبلغ المالى من حصيلة نشاطه ،تم التحفظ على المضبوطات ، تحرر عن ذلك المحضر رقم 1721 جنح قسم طهطا لسنة 2016 وجارى العرض على النيابة العامة .

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