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تجديد حبس موظفين لممارستهما الشذوذ داخل سيارة عملهما بالهرم 15 يوما

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تجديد حبس موظفين لممارستهما الشذوذ داخل سيارة عملهما بالهرم 15 يوما تجديد حبس موظفين لممارستهما الشذوذ داخل سيارة عملهما بالهرم 15 يوما
جدد قاضى المعارضات بمحكمة جنح الهرم، حبس موظفين بشركة الكهرباء بالجيزة، بتهمة ممارسة الشذوذ وتعاطى المخدرات، وارتكاب فعل فاضح فى الطريق العام، 15 يوما على ذمه التحقيقات.

وكشفت تحقيقات المستشار بشوى مراد وكيل نيابة الهرم أن المتهمين يعملان بشركة الكهرباء، أحدهما موظف والآخر سائق سيارة الشركة التى مارسا فيها الشذوذ.

وأضافت التحقيقات، أنه أثناء مرور أحد ضباط المرور أعلى الطريق الدائرى بمنطقة الهرم، لاحظ وجود سيارة تابعة لشركة الكهرباء على جانب الطريق، وبالتوجه إليها تبين أن رجلين يمارسان الشذوذ، وبتفتيشهما عُثِرَ بحوزتهما على مواد مخدرة.

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