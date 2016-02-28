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تنظيم داعش الإرهابى بهاجم بلدة تسيطر عليها وحدات كردية شمال سوريا

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تنظيم داعش الإرهابى بهاجم بلدة تسيطر عليها وحدات كردية شمال سوريا تنظيم داعش الإرهابى بهاجم بلدة تسيطر عليها وحدات كردية شمال سوريا

>شن تنظيم داعش هجوما على بلدة سوريا يسيطر عليها الأكراد تقع على الحدود مع تركيا مساء أمس السبت مما دفع التحالف الذى تقوده الولايات المتحدة إلى شن غارات لإجبار مسلحيه على التراجع.

وقال ريدور خليل المتحدث باسم وحدات حماية الشعب الكردية السورية ومصادر أمنية تركية لرويترز إن مقاتلى تنظيم الدولة داعش هاجموا اليوم السبت بلدة تل أبيض الخاضعة لسيطرة الوحدات والواقعة على الحدود مع تركيا وبلدة سلوك القريبة منها.

وذكر المرصد السورى لحقوق الإنسان أن طائرات التحالف شنت عشر غارات فى محاولة لصد الهجوم مشيرا إلى أن 45 مقاتلا من تنظيم الدولة داعش و20 من المقاتلين الاكراد قتلوا.
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