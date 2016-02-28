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حزب المؤتمر بالسويس:الهيكل الوزارى للحكومة لا يتماشى مع احتياجات المواطنين

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حزب المؤتمر بالسويس:الهيكل الوزارى للحكومة لا يتماشى مع احتياجات المواطنين حزب المؤتمر بالسويس:الهيكل الوزارى للحكومة لا يتماشى مع احتياجات المواطنين
قال أحمد رواش، أمين تنظيم اتحاد شباب حزب المؤتمر بالسويس، إنه فى حالة بقاء الحالية أو تغييرها بعد عرض الحكومه لبيانها على مجلس النواب، فإن الشكل التنظيمى الحالى للهيكل الوزارى لا يتماشى مع احتياجات المواطنين وإيجاد الحلول السريعة للتفاعل مع المشاكل اليومية.

وأضاف رواش، خلال تصريحاته لـ"اليوم السابع" أن الوضع الحالى للبلاد وما يشهده من تردى لمستوى الخدمات الصحية والتعليمية والبيئية، وعدم ظهور رؤية واضحه للتطوير والتحديث وإيجاد فرص العمل للشباب، مشيرا إلى أن الأمر يستوجب أولا تقسيم الجمهورية إلى 6 قطاعات تشمل قطاع القاهرة الكبرى، وقطاع وسط الدلتا، وقطاع غرب الدلتا، وقطاع شمال الصعيد، موقطاع جنوب الصعيد، وقطاع القناه وسيناء.

وتابع أنه عقب التقسيم ينبغى التوجه نحو أحد الحلول مثل تشكيل حكومة مصغرة بصلاحيات لكل قطاع من قطاعات الجمهورية، أو تعيين مساعد وزير لكل قطاع حتى يتسنى لهم تسريع وتيرة الأداء الحكومى لتلبية الخدمات الملحة للمواطن المصرى، وأن يصبحوا حلقة الوصل المفقودة بين محافظات كل قطاع مع الحكومة المركزيه، وأكد أنه يتم إعداد مذكرة بذلك تمهيدًا لعرضها على الجهات المعنية.

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مصر 365

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