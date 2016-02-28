أرزة الشدياق تفتح النار: تصرفوا معي بقلة تهذيب وأنا أربي حمير ودجاج ولست بحاجة إليهم

فوجئت أرزق الشدياق بإيقاف برنامجها " حلوة منك" على محطة الـ NTV، بعد عرض 5 حلقات منه فقط. وقالت في دردشة مع "سيدتي نت": "لم أكن أعلم أنهم سيوقفون برنامجي، ولم تخبرني إدارة الـ NTV بذلك، بل علمت بالأمر من الإعلام. بعض الإعلاميين اتصلوا بي، وسألوني "هل تم إيقافك برنامجك؟"، فأجبتهم "كلا". ويومها كنت بصدد تصوير حلقة من البرنامج، ولم أكن أعلم بشيء، ولكن بعد انتهاء التصوير، دخلت رانيا يزبك إلى الريجي، وقالت لـ شادي "هذه الحلقة الأخيرة"، ثم غادرت.

وأعادت أرزة سبب إيقاف البرنامج إلى وجود مشاكل في إدارة الـNTV، وتابعت" البرنامج كان يحقق رايتنغ ما بين 5 و6، مع أنه كانت هيفاء وهبي في وجهنا في أول حلقة، وفي الحلقة الثانية عُرضت الحلقة النهائية من "ستاراك"، ومن ثم أعادوا عرض برنامجي عادل كرم وهشام حداد ليلة الجمعة في وجه برنامجي، وكلاهما مهضوم، ولكنني شخصياً أحب متابعة هشام في الإعادة، ومن ثم تابع الناس "علقة " فيرا يمين ووئام ووهاب. وبالرغم من ذلك كان برنامجي يحقق رايتينغ ما بين 5 و6، وهذا ما أكده لي مصدر موثوق. ولكن إذا سئلت الإدارة فإنها ستقول إنه لا يتجاوز الـ 2".

وتابعت أرزة: "أنا لم أسألهم لماذا أوقفوا البرنامج، لأنهم تصرفوا معي بقلة تهذيب. ولو هناك مشكلة ما في البرنامج لكانوا أخبروني عنها. في الأساس فكرة البرنامج، هي للـ NTV ونحن نفّذنا ما طلبوا منا، ولذلك لم أهتم، لأنها ليست فكرتي. وبصراحة أنا لم أحبّها كثيراً، لأنني كنت أفضّل أن تكون راقية أكثر".

وهل ترى أن البرنامج كان مبتذلاً، تجيب: "نعم "شوي. هو كان مبتذلاً على مستوى المونتاج، ولم ينفذوه بالطريقة التي كنت أريدها، بل كانوا يعرضون كلّ ما هو مبتذل. كان من المفترض أن تكون مدة عرض البرنامج ساعة واحدة، ولكنهم جعلوها ساعة ونصف، كما أنني لا أحبّ السياسة ولا التجريح بالآخرين، وكنت أفضله فنياً. حتى الآن، لا أزال أتلقى اتصالات للمشاركة في البرنامج، من عدة فرق مسرحية، من بينها " Maison dangeureuse " و "Venus "، ولكن المحطة تعتبرها "CLASS B ". كنت أفضل أن يطلّ معي تلاميذ جامعات والمدارس وسرد نكت "مش زعرة"، لأنه بالإمكان إضحاك الناس وتسليتهم بعيدا ً عن الابتذال".

ولأنها سبقت أن قدمت عدداً من النكات المبتذلة في برنامج "lol"، ردّت أرزة: " من يشاهد " lol" مجدداً سيجد أنه "قدّاس" مقارنة مع ما يعرض على شاشتَي "MTV و LBC". نحن كنا نضع "توت" على الكلمة غير اللائقة، ولأنّ البرنامج كان جديداً فإنه فاجأ الناس".

وعمّا إذا كانت ترى أنّ إيقاف البرنامج يسيء إليها، أجابت أرزة: "كلا. ولكن بيار رباط على محطة "MTV"، قال "يا حرام أرزة أنا ما بحب كون محلها"، وهذه العبارة أزعجتني. لماذا قال هذه العبارة! الكل يحبّونني، وإذا لم يحبني 20% من الناس ولم يحبّ أسلوبي، "يكثر خير الله". لست إنسانة كاملة ولكنني أثق أنّ 80% من الناس يحبونني لأنني أحبهم، ولأنني عفوية. بيار قال إن الـ NTV أخذت انتقاداتهم في عين الاعتبار وأوقفت البرنامج. كما أشارت أرزة "في محطة " MTV" معقوصين من كلّ الأقنية"، مع أنهم" ما بيدفعوا لموظفيهم ومفكّرين حالن شي". هم يعانون من عقدة نقص ويهاجمونني دائماً. ومنذ أن عُرض برنامج "lol" وضعوني على القائمة السوداء، مع أنني لم آتِ على سيرتهم أبداً، وكلما اتصل بي أحد من المحطة وطلب استضافتي فإن إدارة الـ" MTV" ترفض. منى أبو حمزة اتصلت بي، وكذلك محمد قيس، ولكن المحطة رفضت. لمجرد أنّ هشام حداد سخر منهم في استكش في برنامج "أوفريرا"، لأنهم سرقوا فكرة برنامجنا وقدّموا "أهضم شي". الكلّ يشعر بأنهم يعانون من عقدة نقص، ولست أنا وحدي من يقول هذا الكلام. كان الهدف من برنامج "منّا وجرّ" السخرية من برنامجهم، وتبيّن العكس. كنت أعتقد أنّ منى صليبا إنسانة مثقفة وناعمة، وتبيّن أنها تهكّمية و"كتير بتبخّ وبتأذي"، ليس عليّ فقط بل على الجميع وبطريقة مؤذية، بدل أن نمسك جميعاً إيدينا بإيد بعض، لكي نسلّي الناس وننسيهم "الزبالة" والبطالة. لماذا يحاولون إفشال جميع البرامج، وماذا يريدون. هل هم يريدون أن يطلّ على شاشتهم "يوم توفيق الهندي ويوم ما بعرف مين"، وأقل واحد بينهم كان مسجوناً 4 أو 5 أو7 سنوات، وأن يعرضوا بعد الظهر "كاساندرا" و"ماريا مرسيدس". هل هذا ما يريدونه في الـ "MTV"! أمّا إذا كانون يتحدثون عن "الريتينغ"، فإنني أحبّ أن أقول لهم إن برنامج "تيتا لطيفة" يحقق أعلى نسبة مشاهدة، وهذا ما تؤكده شركة الإحصاءات بعد أن تم ّ إيقاف التعامل مع شركة "إيبسوس"، لأنّ كلّ الأمهات يتابعونه بعد الظهر، وهذا أمر منطقي. البرامج التي تحظى بنسبة مشاهدة عالية معروفة، وهي: "المسامح كريم"، و"أحمر بالخط العريض"، وبرنامجَي هشام حداد وعادل كرم. ومع احترامي لكلّ برامج الكوميديا كـ "قربت تنحل" وغيره، فهم حوّلوا نكت"lol" الى استكتشات. إلى ذلك، هناك "واحدة اسمها سابين"؛ عندما تحدث عنّي بيار رباط أول مرة في برنامج، قالت له: "دخيل اجريك عطيني الميكرو مش قادرة ضبّطّ بدي قول قديش جبلتها ثقيلة". وفي حلقة الأمس، قالت له: "هي ممرّنة بـ "lol" على السفاهة، ولذلك سقطت بـ NTV "، مع أنني زوجة وأمّ وجدّة. إذا كنت قد قلت "نكتة زعرة ما يتخبّوا وراء أصبعن"، لأننا جميعاً عندما نجتمع نقولها.

وعمّا إذا كانت تلقت عروضاً لتقديم برامج أخرى، خصوصاً أنها وجه مطلوب تلفزيونياً، أوضحت أرزة: " أنا وجه مطلوب تلفزيونياً كضيفة، لأنّ كلّ حلقة أطلّ فيها ترفع مستوى المشاهدة، لأنني محبوبة من الناس، ويوجد لديّ 185 ألف "فانز"، ولكنني لست محظوظة مادياً، لأنني لا أقبض مقابل إطلالاتي كضيفة، حتى أنّ هناك من يعتبرني وجهاً مبتدئاً في عالم التلفزيون. لكن لا يوجد حالياً عروض، لأنّ كل المحطات تدّعي أنها مفلسة، ويقولون: "جيبوا سبونسر وتعي"، ولكن عندما يتمّ تأمينه يمكن التعامل مع "أم بي سي" أو أيّ محطة أخرى. ولكن "تأمين السبونسر مش شغلتي"، وإذا حصل ذلك ومن ثم تم تقديم الفكرة، توضع على الفكرة و"بتتبهدلي" ويبيعونها للـ "ام بي سي"، أو محطة مصرية. الفساد الموجود في الدولة دخل إدارات التلفزيون، لأنّ الإعلانات لم تتراجع، ولا أعرف كيف يدعون أنهم لا يملكون المال. تحسين خياط وبيار الضاهر وميشال المر لا يملكون و"الجنرال" لا يملك المال؟ هذا فساد، و"المافيات صارت جوات التلفزيونات، وأنا لا جلد لي عليها". أنا سعيدة في بيتي وضيعتي، "بربّي حمار ودجاج وبزرع بقدونيس" ولست بحاجة إليهم.

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