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نانسي عجرم واليسا تغنيان في عيد ميلاد زوجة ايلي صعب

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السبت 27-02-2016 19:18

نشرت كوليت زوجة الفنان عاصي الحلاني، عبر حسابها الرسمي على "إنستغرام"، صورة تجمعها بالفنانتين اليسا وناسي عجرم، وبعض الصديقات، وبدت فيها اليسا ونانسي تتشاركان في الغناء.

الصورة مأخوذة من منطقة الجميزة وتعود إلى حفل عيد ميلاد كلودين زوجة مصمم الأزياء العالمي إيلي صعب، حيث نشرت كوليت الحلاني مجموعة صور من بينها صورة تجمع بين ايلي صعب وزوجته كلودين، والى جانبهما قالب كاتوه كبير وعلقت تحتها " عيد ميلاد سعيد لصاحبة أجمل ابتسامة".

 

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