مهرجان السينما المغربية بطنجة يفتتح بتكريم مؤثر للناقد الراحل مصطفى المسناوي

افتتح مهرجان السينما بطنجة بوقفة تذكر الفنانين المبدعين الذين رحلوا هذا العام منهم :المسرحية فاطمة بنمزيان والمنتج عمر جوال والممثلة لبنى فاسيكي والمسرحي القدير الطيب الصديقي من خلال شريط مؤثر بعرض صور الراحلين على إيقاع موسيقى ناس الغيوان .

تلا الشريط الذي افتتح حفل الافتتاح تقديم أعضاء لجنة تحكيم الأفلام القصيرة التي يترأسها المنتج والمخرج المغربي عبد السلام القلاعي، وجاءت فقرة تكريم خاص بالناقد والكاتب المغربي مصطفى المسناوي الذي قدم فيه صديقه الصحافي لحسن لعبيسي شهادة مؤثرة عن المشهد الأخير من حياة المسناوي وهو يمارس مهامه في مهرجان القاهرة السينمائي في نوفمبر الأخير، ليستحضر جمهور السينما طيبوبة الرجل ومناقبه وإخلاصه في العمل .

بعدها صعد ابن الراحل انس ليتسلم درع التكريم ويحيي الجمهور ويقول لا ننسى اننا هنا للاحتفال بالسينما المغربية فلتعش السينما مبددا بذلك أجواء حزن خاص خيمت على الحاضرين.كما كرم بعده المخرج المنتج لطيف لحلو الذي يعد من المخرجين الأوائل للفن السابع بالمغرب وقدم فيه شهادة مميزة الناقد الإعلامي محمد باكريم.

يستمر المهرجان إلى غاية الخامس من مارس الجاري ويتبارى في المجموع 28 فيلم على جوائز المسابقة الرسمية يذكر ان لجنة تحكيم مسابقة الأفلام الطويلة يترأسها الناقد السينمائي نور الدين افاية وتضم بين أعضائها الصحافية فاطمة الوكيلي و الممثلة فاطمة خير والمخرجة فريدة بليزيد وآخرون .

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