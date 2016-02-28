وقفة احتجاجية لإجبار هاني شاكر على التراجع عن إستقالته

نظم بعض القائمين على الموسيقى في مصر وقفة إحتجاجية أمام نقابة الموسيقيين اعتراضاً على الإستقالة التي تقدم بها نقيبهم هاني شاكر بعد الهجوم الذي تعرض له بسبب واقعة"عبدة الشيطان".

فتوافد منذ صباح اليوم عدد من أعضاء مجالس إدارات نقابة المهن الموسيقية العامة والفرعية في أنحاء الجمهوريه وأعضاء الجمعية العموميه رافعين لافتات تحمل اسم هاني شاكر توضح إعتراضهم على إستقالته بل هددت الجمعية العمومية بتقديم استقالة جماعية في حالة عدم تراجع هاني عن الاستقالة وقاموا بترديد عبارات تؤيد بقاء هاني في منصبه.

وقد شارك في الوقفة كل من الفنانة نادية مصطفى وزوجها المطرب السوري أركان فؤاد وأخرون.

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