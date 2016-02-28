رقص مادونا بعلم الفيليبين يثير موجة غضب عارمة

كشفت مصادر صحفية ان الفيليبين قد تمنع المغنية العالمية مادونا (Madonna) من الغناء على أراضيها لعدم احترامها علم البلاد في حفلات أحيتها الأسبوع الماضي بالعاصمة مانيلا، فيما كان دعا أسقف فيليبيني لمقاطعة حفل مادونا بسبب ملابسها المثيرة.

النجمة المثيرة للجدل البالغة من العمر 57 عاماً، والتي غالباً ما تكون حفلاتها للراشدين فقط، تقوم بجولة عالمية للترويج لألبومها الجديد (Rebel Heart)، وقد بيعت تذاكر حفلاتها ليومي الأربعاء والخميس بالكامل.

وقال المسؤول في المفوضية الوطنية التاريخية في الفيليبين تيودور أتيينزا: "لقد استهزأت بعلمنا.. مادونا انتهكت قانوناً يجرّم ارتداء علم الفيليبين كله أو حتى جزء منه كزي أو ثوب."

وأضاف "قد يواجهون الترحيل وقد لا يتمكنون من العودة إلى البلاد.. هي أيضاً جعلت العلم يلامس خشبة المسرح وهذا انتهاك آخر."

سنغافورة ستكون المحطة التالية في جولة مادونا وستصل إليها يوم الأحد.

يشار الى ان مادونا منعت من الغناء في سنغافورة عام 1993، بعد أن رأت الشرطة ان عروضها فاحشة وتتعارض مع تقاليد البلاد من الناحيتين الأخلاقية والدينية.

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