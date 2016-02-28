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قبل انطلاقة الـ اوسكار بساعات... كيف تستعد هوليوود لاستقبال النجوم؟

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السبت 27-02-2016 20:50

يوم واحد فقط يفصلنا عن انطلاق الدورة الـ 88 لحفل توزيع جوائز الأوسكار العالمية، التي ينتظرها النجوم ليحصدوا نجاحاتٍ، لطالما أجهدوا أنفسهم من أجلها. هذا الحدث السنوي أيضاً ينتظره محبو السينما والتلفزيون والفن حول العالم. وبالرغم من المراهنات والتوقعات التي تسبق الحفل، فإنّ النتائج تصيب أحياناً، وتأتي صادمة أحياناً أخرى.
اللمسات النهائية تتمّ على قدم وساق، على أيدي فريق عمل كامل وكفوء؛ من المسرح، إلى المنصة، إلى الإضاءة، إلى السجادة الحمراء وغيرها... كلّ هذه الأماكن التي تستقبل النجوم بأبهى حلّة وبصورة من أفضل ما يكون، هي نتيجة جهود جبارة ينفذها مختصّون في مختلف المجالات.
الحفل الذي تنظمه أكاديمية فنون وعلوم الصور المتحركة سيقام على مسرح Dolby في هوليوود بولاية كاليفورنيا الأمريكية، وسيقدّمه الممثل Chris Rock للمرة الثانية، بعد أن قدّمه في عام 2005.
العديد من المواقع والصحف توقعت أسماء الفائزين، وراهنت على بعض النجوم والأعمال، إلا أنّ علينا انتظار مساء يوم الأحد لمعرفة كيف سيتمّ توزيع جوائز الأوسكار.
موقع "سيدتي نت" سيتابع تفاصيل هذا الحدث العالمي ليطلعكم على فعالياته أولاً بأوّل.
 

التحضيرات الأخيرة لحفل الأوسكار الـ 88
 

 

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