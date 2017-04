جو بايدن يرافق ليدي غاغا في الـ "اوسكار" لمحاربة الإغتصاب

سيشارك نائب الرئيس الأمريكي جو بايدن في حفل تقديم جوائز الأوسكار، ليرافق النجمة العالمية ليدي غاغا (Lady Gaga) على مسرح دولبي في ولاية لوس أنجلوس حيث يقام الاحتفال الضخم المنتظر في دورته الـ 88.

وتأتي مشاركة بايدن في إطار حملة يقودها البيت الأبيض ضد التحرش الجنسي في البلاد تحت عنوان It’s on Us ، حيث وقع الاختيار على ليدي غاغا لترشحها لنيل أوسكار أفضل أغنية عن Till it Happens to You والتي كتبت خصيصاً كأغنية للفيلم الوثائقي The Hunting Ground.

الفيلم الذي اخرجه كيربي ديك، يروي قصصاً حقيقية عن الاغتصاب والتحرش الجنسي داخل الجامعات، وكيف تتكتم إدارات المعاهد العلمية عليها، حيث يواكب العمل إصرار الضحايا على إكمال الدراسة ومعاقبة الجناة في نفس الوقت.

وكان البيت الأبيض قد أعلن في الحملة التي كتب بايدن كل منشوراتها، أن " It’s on Us هي نداء لكل الطلبة في المعاهد والجامعات للوقوف ضد التحرش الجنسي، وخلق بيئة تجعل أي عنف جنسي أمراً غير مقبول، وكل من عانى من هذا الأمر يستحق كل الدعم".

