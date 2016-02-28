"فاطمة" الجزائرية تحصد 3 جوائز اوسكار فرنسية

قبل يومين من حفل توزيع جوائز الأوسكار في هوليوود، أقيم مساء الجمعة حفل أكاديمية الفنون وتقنيات السينما الفرنسية الذي يتم خلاله توزيع جوائز "سيزار" أو الأوسكار الفرنسية.

وفاز هذا العام فيلم "فاطمة" بكل الجوائز التي رُشح لها باستثناء جائزة أفضل ممثلة التي ذهبت للنجمة كاترين فرو (Catherine Frot) عن فيلم " Marguerite".

وإلى جانب أفضل فيلم، فاز "فاطمة" بجائزة أفضل اقتباس وجائزة أفضل ممثلة واعدة، للنجمة زيتا هنرو (Zita Hanrot) البالغة من العمر 26 عاماً .

ويتناول الفيلم مسألة الهجرة في فرنسا من خلال شخصية فاطمة، الجزائرية التي هاجرت إلى فرنسا والتي تطلقت من زوجها وتحرص على تربية بنتيها مع أنها لا تجيد اللغة الفرنسية وتكتب لابنتيها كل يوم رسالة بالعربية تحكي عن أحلامها وآمالها.