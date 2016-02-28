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تعرف على مرض الحزام النارى وأعراضه الشرسة.. وطرق منع العدوى

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تعرف على مرض الحزام النارى وأعراضه الشرسة.. وطرق منع العدوى تعرف على مرض الحزام النارى وأعراضه الشرسة.. وطرق منع العدوى
الحزام النارى من الأمراض التى تصيب البعض ويجهل الكثيرون المعلومات حول طبيعتها فهى حسب توضيح الدكتور مروان سالم الباحث فى الدواء والغذاء، من أشرس الأمراض التى تهاجم الجسم فجأة وتحدث به مشكلات كثيرة.

وأضاف الدكتور سالم حديثه، أن هذا المرض يتسبب فيه بالدرجة الأولى فى الإصابة بفيروس سوزتر الخطير، الذى يعيش داخل العقد العصبية بالجسم محدثًا أضرارًا بالغة وأعراضًا مرضية خطيرة ومزعجة، وبعد فترة يتطور هذا الفيروس مسببًا الإصابة بالحزام النارى، خصوصًا عند إصابة المريض بنقص فى المناعة بشكل عام، حيث لا يمكن للجسم مقاومته.

وأوضح الدكتور سالم أن مرض الحزام النارى يتميز بالعديد من الأعراض الشرسة والمزعجة للغاية، تشمل التهابات شديدة جدًا فى الصدر والبطن، تبدأ فى شكل التهابات طفيفة تتطور إلى حد "الفقافيق" والحروق تدريجيًا وتمتلئ بالصديد أيضًا، يصبح الحل الوحيد مع المريض تعاطى المسكنات والأدوية المضادة للفيروسات ليس إلا.

وينصح الباحث فى الدواء كل بالغ من الستين من العمر بتعاطى تطعيم ضد فيروس الزوستر المهم جدًا للوقاية من هذا المرض الشرس، وللوقاية من العدوى يفضل الابتعاد عن ملامسة شخص مصاب بالمرض خاصة المرأة الحامل، ولا استخدام أدواته الشخصية.

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