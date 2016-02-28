"كيفية الكتابة السيرة الذاتية" فى ندوة بجامعة المنوفية اليوم

يعقد قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بكلية التربية النوعية جامعة المنوفية اليوم الأحد بمدرج المسرح بالكلية الساعة الحادية عشر صباحا ندوة بعنوان "كيفية كتابة السيرة الذاتية للالتحاق بالوظائف المختلفة" تحت رعاية الدكتور معوض الخولى رئيس الجامعة.

وأشارت الدكتورة سحر عبد المنعم، وكيلة الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والمشرفة على الندوة إلى أن الكلية تسعى دائما إلى إقامة ندوات تهدف إلى تنبيه الطلاب والطالبات إلى ضرورة عرض إمكاناتهم العلمية والمهارية بطريقة احترافية للإلتحاق بوظيفة المستقبل التى تناسب تلك الإمكانات وذلك فى ظل متطلبات سوق العمل المتغيرة والمتطورة. ويحاضر فى الندوة الدكتورة أمانى عبد المقصود وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث والقائم بأعمال عميد الكلية.