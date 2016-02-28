بالصور.. محافظ بنى سويف يشهد حفل فرقة الموسيقى العربية بقصر الثقافة

شهد المهندس شريف محمد حبيب، محافظ بنى سويف، حفل الموسيقى العربية الذى نظمته المحافظة بالتعاون مع دار الأوبرا المصرية مساء أمس السبت، بعنوان "كلثوميات".

وقدمت المطربتان غادة آدم وريم كمال 4 أغنيات لأم كلثوم، بمصاحبة فرقة الموسيقى العربية بدار الأوبرا بقيادة المايسترو أحمد عامر.

وحضر الحفل الدكتور سيد خطاب، رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة، واللواء حسن خلاف نائبا عن وزير الثقافة، واللواء محمود العشيرى مدير أمن بنى سويف، وقيادات الأمن الوطنى، واللواء أحمد على السكرتير العام، هناء عبد العزيز السكرتير العام المساعد، محمد منير رئيس إقليم القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، والعديد من قيادات المحافظة التنفيذية والشعبية وسط حضور جماهيرى للمئات من المواطنين داخل مسرح قصر ثقافة بنى سويف.

وكان فى استقبال المحافظ ومرافقيه قبل دخولهم المسرح فرقة الفنون الشعبية بقصر الثقافة، والتى قدمت تابلوهات وراقصات مختلفة منها "الصعيدى، النوبى والحصان".

يذكر أن الاحتفالية تأتى ضمن خطة المحافظة لتنظيم أحداث فنية، ثقافية، ورياضية بهدف الترويج لإمكانات ومقومات المحافظة فى مختلف المجالات بما يسهم فى النهوض بقطاعات السياحة والاستثمار.



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