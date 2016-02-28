"الصحة": بدء علاج مرضى الهيموفيليا على نفقة الدولة بـ"فاكتور 7" النشط

بدأت وزارة الصحة والسكان، فى علاج مرضى الهيموفيليا بفاكتور 7 النشط للحالات التى لا تستجيب للعلاج بفاكتور 8 على نفقة الدولة .

وكشف رئيس المجالس الطبية المتخصصة بوزارة الصحة، لـ "اليوم السابع"، عن أنه سيتم تعديل البرتوكولات العلاجية لمرضى الثلاسيميا قربياً بزيادة القيم المالية لقرارات علاج مرضها على نفقة الدولة.

وأوضح أنه سيتم ربط أكثر من 1400 مستشفى إلكترونياً قريباً لإستخراج قرارات العلاج على نفقة الدولة فى أسرع وقت.

كان الدكتور تامر حامد، أكد أنه سيتم دعم برامج علاج مرضى الهيموفليا على نفقة الدولة بـ 12 مليون جنيه.

- "الصحة": زيادة دعم عمليات زراعة الكلى على نفقة الدولة لـ12 ألف جنيه