إصابات خلال مواجهات بين فلسطينيين وقوات الاحتلال شمال الضفة المحتلة

>أعلنت مصادر طبية فلسطينية عن وقوع إصابات فى مواجهات اندلعت بين الشبان وقوات الاحتلال الإسرائيلى، التى نصبت حاجزا على شارع "جنين نابلس" بالقرب من قرية "مثلث الشهداء" شمال الضفة الغربية المحتلة، حيث أطلق الجنود القنابل المسيلة للدموع والأعيرة المعدنية.

وقالت المصادر إن المواجهات اندلعت اثر اعتقال قوات الاحتلال لشابين من قرية "مثلث الشهداء"، ومخيم جنين بالقرب من بلدة "قباطية" جنوب جنين على حاجز عسكرى جنوب المدينة.

ويأتى ذلك فيما اقتحم عدد من المستوطنين قرية "ياسوف" شرق محافظة "سلفيت" تحت حماية قوات الاحتلال معززين بالآليات العسكرية المصفحة؛ مما أدى إلى اندلاع مواجهات عنيفة بين عشرات الشبان وقوات الاحتلال، تم خلالها اطلاق الرصاص الحى والمطاطى وقنابل العاز تجاه الشبان وعدد من المزارعين المتواجدين داخل بساتينهم، أسفر عن ذلك إصابة عدد منهم بالاختناق.

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