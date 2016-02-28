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مساعد وزير الخارجية: طرحنا على المسئولين بهولندا استعادة الآثار المسروقة

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مساعد وزير الخارجية: طرحنا على المسئولين بهولندا استعادة الآثار المسروقة مساعد وزير الخارجية: طرحنا على المسئولين بهولندا استعادة الآثار المسروقة
كشف السفير حسام زكى، مساعد وزير الخارجية للشئون الأوروبية، عقب خروجه من لقاءات مكثفة مع المسئولين الهولندية بمدينة لاهاى العاصمة السياسية لهولندا على مدار يومين، دعم علاقات التعاون بين وهولندا من أجل التعاون فى عدد من القطاعات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية والثقافية والصحة والنقل والطاقة اقتصاديا، بعد تولى هولندا هذا العام رئاسة الاتحاد الأوروبى، وشارك فى اللقاء السفير طاهر فرحات سفير جمهورية مصر العربية لدى هولندا.

وقال السفير حسام زكى، مساعد وزير الخارجية للشئون الأوروبية، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، إنه التقى عددا من كبار المسئولين بالخارجية الهولندية لبحث دعم التعاون بين البلدين، واستكمال الاتفاقات والمشاورات السياسية والتى عقدت فى مايو الماضى بين عدد من المسئولين فى وزارة الخارجية المصرية والهولندية، حيث تم بحث القضايا الدولية وبالأخص قضايا سوريا وليبيا والعراق والقضية الفلسطينية.

وأضاف السفير حسام زكى، مساعد وزير الخارجية للشئون الأوروبية: إننا تحدثنا عن كيفية مكافحة الإرهاب وظاهرة الهجرة غير الشرعية وأزمة اللاجئين، وما تمر به منطقة الشرق الأوسط فى سوريا وليبيا.

وتابع السفير حسام زكى مساعد وزير الخارجية للشئون الأوروبية: إننا طرحنا عددا من الأمور الأخرى على المسئولين الهولنديين، منها عودة الآثار المسروقة استعادتها والتعاون الثقافى بين البلدين وعدد من القضايا المهمة، لافتا إلى أننا تطرقنا للعلاقات الاقتصادية والاستثمارية بين البلدين.


>- مشروع تغيير قانون الجنسية الهولندية من 5 سنوات إلى 7 لخفض نسبة الهجرة
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مصر 365

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