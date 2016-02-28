مساعد وزير الداخلية للأمن العام يتفقد معرض للمضوبطات بقسم أول

شهد اللواء السيد جاد الحق مساعد وزير الداخلية للأمن العام، واللواء محمد الشرقاوى مساعد وزير الداخلية لقطاع وسط الدلتا، معرض "المضبوطات "بقسم شرطة أول كفر الشيخ، والذى ضم عدد من المضبوطات منها عملات أجنبية يتجار بها فى السوق السوداء، وأسلحة نارية، وشاشات كبيرة تم سرقتها من أحد المحال بفوه.

رافقهما خلال تفقد معرض المضبوطات وتسليم الشاشات لأصحابها، اللواء محمد عاطف شلبى مدير أمن كفر الشيخ، واللواء أشرف ربيع مدير إدارة البحث الجنائى، والعميد محمد عمار رئيس مباحث المديرية، والعميد محمد رميح مأمور قسم أول، والمقدم أحمد سكران رئيس مباحث قسم أول، وعدد من قيادات مديرية الأمن.

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