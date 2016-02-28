بالصور.. "مرور القليوبية" يشن حملة مرورية ليلية بشبرا الخيمة

شن العميد نبيل العادلى، وكيل الإدارة العامة لمرور القليوبية، حملة مرورية مسائية بشبرا الخيمة، لمتابعة الحركة المرورية وإعادة الانضباط المرورى بالشوارع الرئيسية بشبرا الخيمة.

وشملت الحملة "بداية ونهاية كوبرى أحمد عرابى، وشارع أحمد عرابى بمنشية عبد المنعم رياض وطريق بيجام أمام نقطة شرطة المصانع بميدان المؤسسة"، وقد أسفرت الحملة عن ضبط العديد من المخالفات المرورية المتنوعة شملت "السير عكس الاتجاه والسير بدون لوحات معدنية والسير برخصة منتهية وبدون رخصة قيادة وضبط دراجات نارية ومركبات توك توك بدون لوحات وبدون تراخيص، وجار اتخاذ الإجراءات القانونية.

وخلال الحملة لوحظ بوجود عربة كارو تلقى مخالفات فى شارع أحمد عرابى، مما تتسبب فى وجود تراكمات بالطرق، وعرقلة حركة سير السيارات والمارة وظهور الشوارع بصورة سيئة، فقام وكيل مرور القليوبية بضبط صاحب العربة الكارو وتعنيفه وسحب بطاقته الشخصية، لاتخاذ الإجراءات القانونية ضده، ولاقت تلك الحملة استحسانا من أهالى شبرا الخيمة، ويذكر أن الدكتور صلاح حسب الله رئيس حزب الحرية وعضو مجلس النواب عن دائرة قسم أول شبرا الخيمة قد شارك فى الحملة المرورية.



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