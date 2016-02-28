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النيابة تحبس مسجلين خطر متهمين بالإتجار فى الهيروين 4 أيام بدار السلام

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النيابة تحبس مسجلين خطر متهمين بالإتجار فى الهيروين 4 أيام بدار السلام النيابة تحبس مسجلين خطر متهمين بالإتجار فى الهيروين 4 أيام بدار السلام
أمرت نيابة السلام برئاسة المستشار جمال الجبلاوى، بحبس مسجلين خطر، متهمين بالإتجار فى مادة الهيروين المخدرة، فى منطقة دار السلام 4 أيام على ذمة التحقيق.

البداية كانت عندما وردت معلومات لمباحث قسم شرطة السلام تفيد بتردد "ط. ر" 27 سنة، عاطل وسبق اتهامه فى 7 قضايا مختلفة، و"م. ا" 23 سنة، سائق والسابق اتهامه فى 5 قضايا، على المنطقة واستخدامهما سيارة يشتبه أن تكون مبلغا بسرقتها، وتم إعداد خطة مناسبة من التحريات التى أكدت صحة واقعة.

وعقب تقنين الإجراءات القانونية والحصول على اذن من النيابة العامة، تمكنت القوات الشرطية من القبض على المتهمين وتبين بانهم مسجلين خطر وكان بحوزتهما 160 قرصا مخدرا مختلف النوع، وكمية من مسحوق الهيروين المخدر وزنت 100 جرام وسيارة ماركة نيسان زرقاء اللون بدون لوحات معدنية.

وحرر المحضر اللازم للواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق، عقب اعترافا بارتكاب الواقعة،ولكنهما قاما بانكار الواقعة اثناء مواجهة النيابة العامة لهما،وبناء عليه امرت النيابة بحبسهما على ذمة التحقيقات.

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مصر 365