إصابة طالب وعامل فى حادث تصادم على الطريق الزراعى أسيوط سوهاج

شهد الطريق الزراعى السريع "أسيوط –سوهاج" شمال محافظة سوهاج حادث تصادم بين سيارة "ميكروباص"، وأخرى ملاكى، ودراجة بخارية، ونتج عن الحادث إصابة عامل وطالب وتم نقلهما للمستشفى الجامعى.

كان اللواء أحمد أبو الفتوح، مدير أمن سوهاج قد تلقى بلاغا من مأمور مركز شرطة طهطا يفيد بوقوع حادث تصادم على الطريق الزراعى دائرة المركز ووجود مصابين .

وبالانتقال والفحص تبين من التحريات، التى أشرف عليها العميد خالد الشاذلى،مدير إدارة المباحث الجنائية ،والعميد ماجد مؤمن ،رئيس مباحث المديرية ،والرائد عمرو أبو عقرب معاون أول مباحث المركز والنقيب نجاح حامد ،رئيس نقطة شطورة اصطدام السيارة رقم 10279 أجرة سوهاج " ميكروباص " فر قائدها هارباً من مكان الحادث ‏نتيجة اختلال عجلة القيادة بيد قائدها"، بالسيارة رقم 19235 ملاكى سوهاج قيادة على أحمد عمر إسماعيل ‏ 46 سنة مدرس ويقيم بذات الناحية متوقفة على جانب الطريق للإصلاح وكذا الدراجة البخارية بدون لوحات معدنية قيادة صابر حسانين يوسف 35 سنة عامل ويقيم بناحية مشطا دائرة مركز طما قادمة فى الاتجاه المضاد ‏نتج عن الحادث إصابة قائد الدراجة البخارية " بكسور متعددة بالقدم والذراع الأيسر وجرح رضى بفروة الرأس وآخر بالرقبة .

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> كما أصيب محمد عاصم محمد يوسف 14 سنة طالب ويقيم بذات الناحية باشتباه نزيف داخلى بالبطن وسحجات متفرقة بالجسم، وتم نقل المصابين لمستشفى سوهاج الجامعى.

تحرر عن ذلك المحضر رقم 1753 جنح المركز لسنة 2016 ، وتم التحفظ على السيارة رقم 10279 أجرة سوهاج ، والدراجة البخارية لحين صدور قرار بشأنهما وجارى الاستعلام من وحدة مرور طهطا عن مالك السيارة رقم 10279 أجرة سوهاج ‏.

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إصابة 6 فى حادث تصادم بين سيارتين على الطريق الزراعى أسيوط سوهاج