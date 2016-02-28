أخبار عاجلة

الأهلي لـ«التحرير»: سنتعاقد مع «أشرف» رغم مشاركته الإفريقية مع سموحة -
شوبير: «لو اتحاد الكرة اتحل.. هعتزل» -
فيديو| أبو ريدة: مجدي عبد الغني «رزل شوية».. ولا أحتاح لنائب -
الوكالة الرسمية: فرنسا تطرد حفيد مؤسس "الإخوان" إلى سويسرا -
القاهرة أبوظبي: تصريحات ك. أحمد حسام ميدو حول التهديد لإغلاق مدرسة الموهوبين رياضياً -
مساء dmc - حلقة السبت 8-4-2017 مع إيمان الحصري لقاء مع رجال الأعمال "السيد البدوي وعلاء السبع" -
القاهرة أبوظبي - فقرة التكتيك .. التحليل الفني لمباريات الأسبوع الـ 23 للدوري -
القاهرة أبوظبي: تصريحات أحمد مرتضى منصور حول تعيين "إيناسيو" مديراً فنياً للزمالك -
القاهرة أبوظبي - أحمد مرتضى منصور: نادي الزمالك يمتلك ذخيرة من أفضل اللاعبين بمصر -
القاهرة أبوظبي: ما هو المطلوب من "إيناسيو" المدير الفني الجديد للزمالك .. أحمد مرتضى منصور -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

أنور السادات: عقاب أهالى دائرة طلخا لـ"عكاشة" سيكون أشد قسوة من البرلمان

Google+ Print
أنور السادات: عقاب أهالى دائرة طلخا لـ"عكاشة" سيكون أشد قسوة من البرلمان أنور السادات: عقاب أهالى دائرة طلخا لـ"عكاشة" سيكون أشد قسوة من البرلمان
قال النائب محمد أنور السادات، رئيس حزب الاصلاح والتنمية، إن هناك اقتراحات سيتقدم بها عدد من النواب فى جلسة اليوم تلزم أعضاء البرلمان بضرورة إخطار هيئة المكتب بأى لقاء أو مقابلة مع سفراء الدول الاجنبية ، وذلك لتفادى الأزمة التى أشعلها النائب توفيق عكاشة عقب لقاؤه بالسفير الاسرائيلى.

وأكد السادات لـ"اليوم السابع"، أن ما حدث من عكاشة أمر مرفوض شعبيا و أدبيا لكنه للأسف لا يمكن مساءلته، قائلا : "العقاب الشعبى سيكون أقوى وأشد للنائب توفيق عكاشة وستكون المحكمة الشعبية له من ابناء دائرته أكثر قسوة من اى خطوة يتخذها البرلمان ضده".


>"دائرة عكاشة" بالدقهلية يوقعون على استمارة "سحب الثقة" لإقالته من النواب
>

سامح سيف اليزل: توفيق عكاشة لم يخالف القانون وعلى كل مواطن اختيار من يقابل

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365