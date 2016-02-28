أنور السادات: عقاب أهالى دائرة طلخا لـ"عكاشة" سيكون أشد قسوة من البرلمان

قال النائب محمد أنور السادات، رئيس حزب الاصلاح والتنمية، إن هناك اقتراحات سيتقدم بها عدد من النواب فى جلسة اليوم تلزم أعضاء البرلمان بضرورة إخطار هيئة المكتب بأى لقاء أو مقابلة مع سفراء الدول الاجنبية ، وذلك لتفادى الأزمة التى أشعلها النائب توفيق عكاشة عقب لقاؤه بالسفير الاسرائيلى.

وأكد السادات لـ"اليوم السابع"، أن ما حدث من عكاشة أمر مرفوض شعبيا و أدبيا لكنه للأسف لا يمكن مساءلته، قائلا : "العقاب الشعبى سيكون أقوى وأشد للنائب توفيق عكاشة وستكون المحكمة الشعبية له من ابناء دائرته أكثر قسوة من اى خطوة يتخذها البرلمان ضده".

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