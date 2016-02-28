"السكة الحديد" تنتهى من تجهيز متحفها للجمهور بتذاكر تتراح بين 5 لـ50 جنيه

أكد مصدر مسئول بهيئة السكة الحديد، أن الهيئة انتهت من تجهيز متحف السكة الحديد بمحطة مصر برمسيس، والذى يعرض تاريخ سكك حديد مصر باعتبارها ثانى أقدم سكك حديد فى العالم.

وأضاف المصدر لـ اليوم السابع"، أن المتحف يعرض تاريخ الهيئة على مختلف العصور منذ إنشاءها، لافتا إلى أن الهيئة اقترحت سعر تذكرة للمتحف 5 جنيه للطلاب و10 جنيه للجمهور العادى و50 للأجانب.

وقال المصدر إنه سيتم فتح المتحف للجمهور بمجرد اعتماد الأسعار النهائية لتذاكره من قبل مجلس مديرى الهيئة وموافقة الدكتور سعد الجيوشى وزير النقل.

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